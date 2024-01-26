年終獎金有多少？逾4成估跟以往差不多　銀行建議想增值3方向著手

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此外，近年物價及房價飆漲對35歲以下受訪者於買車、買房等目標準備影響最深，該族群在結婚步入家庭及生育計畫比例又高於其他年齡，顯示青壯年族群面臨通貨膨脹、身處事業起步階段，婚姻、生子皆可能受到影響，建議及早準備，並擬定短、中、長期計畫，定期投資分散風險以控制波動。
中信銀行進一步觀察，旅遊成為受訪者今年最重要的理財3大目標之一，且平均分配於各年齡層，推斷因前幾年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，普遍民眾對國外旅遊需求漸增。此外，隨著孩子漸長至大學以上階段，近6成家長將關注轉向「退休規劃」。
不過，中信銀行提醒，民眾除定期檢視退休進度，也應隨著年紀逐步調整風險性資產比重，避免退休金價值波動過大，降低退休生活品質。中信銀行建議，可透過「全方位家庭理財健診」試算人生各階段理財目標及缺口，紀律準備，達成目標；更可使用優利定存、線上申購定期定額基金進行資產配置，
另一方面，中信銀行也觀察到民眾獲取理財資訊的管道以網路新聞為主，其次為影音平台，更發現有習慣獲取理財資訊的民眾偏好接收資訊的形式以圖片搭配文字說明，顯示在資訊爆炸的時代，民眾傾向圖像、視覺化的呈現，以快速掌握重點。