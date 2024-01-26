一窺AI兔子的誕生！2週賣破5萬台　Rabbit R1到底強在哪

年終獎金有多少？逾4成估跟以往差不多　銀行建議想增值3方向著手

▲新春佳節來臨，民眾每年最期待的年終獎金發放之際，根據銀行最新公布的「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14%受訪者預估年終獎金較去年成長，44%受訪者認為年終獎金維持以往水平。（圖／記者顏真真攝）
▲新春佳節來臨，民眾每年最期待的年終獎金發放之際，根據銀行最新公布的「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14%受訪者預估年終獎金較去年成長，44%受訪者認為年終獎金維持以往水平。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新春佳節來臨，民眾每年最期待的年終獎金發放之際，根據銀行最新公布的「2024新春理財趨勢調查」，結果顯示14%受訪者預估年終獎金較去年成長，44%受訪者認為年終獎金維持以往，也有近4成受訪者選擇將部份獎金投入理財規劃，其餘進行消費。至於理財目標，超過7成為了投資、資產增值，再者為退休規劃、旅遊。銀行則建議，應先釐清人生階段中的理財重點，設立目標、按部就班達成，並善用理財建議，掌握年終獎金放大術。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信銀行針對財富管理客戶進行網路「2024新春理財趨勢調查」，調查結果發現，對於年終獎金的運用，38%受訪者首重部份獎金投入理財規劃，其餘進行消費，24%受訪者預計全數投入理財規劃以達成理財目標，由此觀察出民眾理財意識漸增，也呼應這次76%的受訪者將財富累積列為理財規劃第一順位的調查結果。

此外，近年物價及房價飆漲對35歲以下受訪者於買車、買房等目標準備影響最深，該族群在結婚步入家庭及生育計畫比例又高於其他年齡，顯示青壯年族群面臨通貨膨脹、身處事業起步階段，婚姻、生子皆可能受到影響，建議及早準備，並擬定短、中、長期計畫，定期投資分散風險以控制波動。

中信銀行進一步觀察，旅遊成為受訪者今年最重要的理財3大目標之一，且平均分配於各年齡層，推斷因前幾年受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，普遍民眾對國外旅遊需求漸增。此外，隨著孩子漸長至大學以上階段，近6成家長將關注轉向「退休規劃」。

不過，中信銀行提醒，民眾除定期檢視退休進度，也應隨著年紀逐步調整風險性資產比重，避免退休金價值波動過大，降低退休生活品質。中信銀行建議，可透過「全方位家庭理財健診」試算人生各階段理財目標及缺口，紀律準備，達成目標；更可使用優利定存、線上申購定期定額基金進行資產配置，

另一方面，中信銀行也觀察到民眾獲取理財資訊的管道以網路新聞為主，其次為影音平台，更發現有習慣獲取理財資訊的民眾偏好接收資訊的形式以圖片搭配文字說明，顯示在資訊爆炸的時代，民眾傾向圖像、視覺化的呈現，以快速掌握重點。

年終獎金放大術！民眾偏愛這種理財方式　銀行搶客祭終身免手續費

股匯投資風險增！年終獎金該放哪　銀行搶推台幣活儲年息衝上8%

年終紅包投資術！專家建議先理債再理財　並掌握「3好」原則　

職場薪女力／萬事達卡總座陳懿文十年磨一劍　成功登上好市多卡面

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞