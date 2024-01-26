參選總召！傅崐萁稱常被黨內宮廷派攻擊 轉戰新北市長興致缺缺
國民黨立委傅崐萁昨宣布參選黨團總召，但長期遭攻擊形象不佳，傅崐萁今（26）日接受廣播專訪表示，宮廷派常拿他當攻擊對象，但他擔任縣市長9年都是台灣第一名，若有任何不法，早就昭然若揭，說他內線交易，更是胡說八道。
記者余祥／台北報導
談及形象問題，傅崐萁說，他過去來自親民黨，宮廷派常拿他當攻擊對象，但他從唸高中開始半工半讀，念大學白手起家，在餐廳端盤子，當家教，都是自力更生，大學沒畢業就事業成功，他讀日間部還在當助理營業員，當到超級營業員，如果這是他的原罪，他覺得很奇怪。
傅崐萁說，他任職公務期間，擔任縣市長9年都是台灣第一名，花蓮縣政府連續13年還債，他擔任縣長是大刀闊斧，工程發包最透明，做到全國第一被汙名化，民進黨用法務部進駐花蓮縣政府，翻箱倒櫃，查了三個月，他連所有縣長的薪資都捐給弱勢貧窮，說他內線交易完全是胡說八道。
至於未來是否可能轉戰新北市長？傅崐萁表示，他到了一個要把經驗傳承的時刻，他對擔任縣市長興趣缺缺，體力缺缺，家庭時間更重要，如果不是國民黨在野的話，他都不會參與，他要選的話，2018就去桃園選了，不會等到2026。