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醫學中心家數限制將取消？薛瑞元曝評鑑標準「大翻修」時程

▲衛福部長薛瑞元指出，醫學中心評鑑翻修預計2年後提出初稿、並進行試評，最快3年後的下一輪醫院評鑑可適用。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）
▲衛福部長薛瑞元指出，醫學中心評鑑翻修預計2年後提出初稿、並進行試評，最快3年後的下一輪醫院評鑑可適用。（圖／記者呂炯昌攝，2024.01.09）

記者林志怡／台北報導

日前傳出台北慈濟醫院將取代萬芳醫院、成為醫學中心，引發各界關注，但衛福部至今尚未公布醫院評鑑結果。衛福部長薛瑞元今（26）日坦言，醫院評鑑標準已經近20年未修，許多醫院的成績都往上提高，分數越來越接近，醫學中心評鑑確實需要翻修，預計2年後提出初稿、並進行試評，最快3年後的下一輪醫院評鑑可適用，至於是否取消醫學中心的家數限制，仍有待討論。

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醫學中心在健保病床費、護理費給付等，可取得較高的額度，但家數以19家為上限，因此每4年一次的醫院評鑑中，都會有不少醫療院所努力提高分數「往上擠」、希望加入醫學中心的行列，但日前傳出北區醫學中心將由台北慈濟取代萬芳醫院，引發各界關注，後更傳出醫學中心家數限制可能取消。

衛福部健保署長石崇良指出，依據醫院規模不同，地區醫院若升格為醫學中心，一年的健保申報費用會增加5000萬到1億元不等。

薛瑞元解釋，現行的評鑑分為三個部分，包括「醫學中心醫院評鑑」、「教學醫院評鑑」、「醫學中心任務指標」等，都是在近20年前訂定的標準，但至今基準沒有過大幅改動。

然而，很多醫院都在努力提高評鑑分數、導致各醫療院所的得分越來越接近，只能靠家數限制來做取捨，薛瑞元坦言，現況對台灣醫療品質提升是否是好事，這方面有待討論，但也希望醫學中心醫院評鑑能提高鑑別度，未來的遊戲規則會有較大的改變。

薛瑞元舉例，現行醫學中心任務指標、醫院評鑑等，有要求醫學中心要設立「人體研究倫理審查委員會（IRB）」，因為設有IRB的醫院很少，但現在每間醫院都有IRB，已經不是合適的評鑑項目，有類似情況的標準會進一步修改，朝向提升品質政策邁進，讓想爭取醫學中心醫院有目標可以依循。

此外，薛瑞元表示，醫院評鑑改革將由衛福部次長王必勝擔任召集人，預計2年提出改版初稿、接著讓醫院進行試評，最快可以用於下一輪醫院評鑑，且醫學中心評鑑標準會越來越嚴格，但這一輪醫院評鑑不會受到新標準的影響。

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