台中葳格尾牙「紅白交鋒」嗨翻天 500萬獎金人人有獎

我是廣告 請繼續往下閱讀
袁昶平說，AI無疑是過去一整年的關鍵字，而今年的人工智慧年會，葳格李海碩總校長獲邀進行講座，是臺灣唯一獲邀出席的學校。國際部也將於今年成為中臺灣唯一通過Cognia（原 AdvanceED）國際學校認證的學校，葳格人已在國際、科技與全人領域中與世界接軌。
葳格國際學校是臺中最大教育集團，執行董事吳菀庭表示，葳格團隊不只奠基於優質的雙語教育，更積極創新，運用科技輔助教學以適應時代變遷。在全體教職員工努力下，小學與幼兒園無畏少子化，入學人數皆逆勢成長，葳格學子也在全國各大賽事贏得勝利，葳格辦學績效有目共睹。
葳格尾牙宛如大型跨年晚會，在創辦人袁昶平率領六個校區校長，與在場賓客舉杯互祝新年快樂後，「紅白交鋒」競賽正式登場。「紅白交鋒」是由葳格六個校區分別組成紅、白兩支隊伍進行競賽，項目涵蓋歌唱熱舞、樂器演奏與創意變裝等，老師們各個臥虎藏龍，家長與孩子也同臺共演，親師生合作中、英文雙語呈現，高潮一波接一波。
宴席中還應用數位科技創造高潮，節目影像整合了人工智慧技術，實現虛擬與現實世界的互動，充分凸顯作為全臺第一所Apple傑出學校（Apple Distinguished School, ADS）耀眼的軟硬體實力與多元性。
校方為表揚及鼓勵服務屆滿10年的28位員工，以及服務屆滿20年的13位員工，特別頒發資深員工貢獻獎水晶獎座及久任獎金。幼兒園賴厝校區的黃慧盈園長榮獲MVE，這是葳格體系中年度最佳員工獎，由黃慧盈園長獲得，黃園長出國未及返回，由她的父母代為領獎，黃母豎起大拇指為女兒優異表現引以為傲，現場報以熱烈掌聲，氣氛歡騰溫馨。
尾牙饗宴為犒賞千餘教職員工整年辛勞，菜色升級，人人可享半隻活龍蝦外，再祭出總獎金500萬元，現場摸彩，人人有獎，頭獎5萬元。壓軸的是紅白對抗賽，原本是勝隊獲百萬獎金，副創辦人何永全有感於兩隊奮戰不懈精神，現場加碼，獲勝隊─由李海碩總校長領隊的白隊，獎金由100萬元衝到110萬元；由國際部柳立慈校長領軍的紅隊，也由60萬獎金直衝百萬元，皆大歡喜，氣氛嗨到最高點。