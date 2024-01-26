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台中葳格尾牙「紅白交鋒」嗨翻天 500萬獎金人人有獎

▲葳格千人尾牙饗宴，創辦人袁昶平率領六校區校長舉杯祝福大家新年快樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
▲葳格千人尾牙饗宴，創辦人袁昶平率領六校區校長舉杯祝福大家新年快樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)

記者金武鳯/台中報導

台中市葳格國際學校25日晚間舉辦一場盛大的「紅白交鋒」年終尾牙饗宴，席開百桌，並祭出500萬元總獎金，宴請教職員工、家長委員及關係企業。師生則變身紅白戰士，展開才藝對抗，宛如大型跨年晚會，全場氣氛嗨翻。創辦人袁昶平致詞表示，展望未來，葳格仍以「葳震天下名國際，格局磅礡創輝煌」願景，繼續追求卓越，成就非凡。

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▲創辦人袁昶平致詞表示，展望未來，葳格仍以「葳震天下名國際，格局磅礡創輝煌」願景，繼續追求卓越，成就非凡。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
▲創辦人袁昶平致詞表示，展望未來，葳格仍以「葳震天下名國際，格局磅礡創輝煌」願景，繼續追求卓越，成就非凡。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
葳格國際學校年終尾牙在葳格國際會議中心舉辦，創辦人袁昶平表示，他在台灣創辦名揚四海的娛樂集團之後，又以數年時間在中國創造最頂尖的自助餐，在人生最顛峰時，思及要以最有意義方式回饋社會，就創辦葳格教育集團，除了照顧員工子女的發心外，更希望在華人世界創造優質教育與企業家回饋社會典範，讓華人世界看到教育的不同風範。

袁昶平說，AI無疑是過去一整年的關鍵字，而今年的人工智慧年會，葳格李海碩總校長獲邀進行講座，是臺灣唯一獲邀出席的學校。國際部也將於今年成為中臺灣唯一通過Cognia（原 AdvanceED）國際學校認證的學校，葳格人已在國際、科技與全人領域中與世界接軌。

▲葳格千人尾牙進行紅白交鋒競賽，分別由總校長李海碩與國際部校長柳立慈領隊。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
▲葳格千人尾牙進行紅白交鋒競賽，分別由總校長李海碩與國際部校長柳立慈領隊。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
葳格國際學校是臺中最大教育集團，執行董事吳菀庭表示，葳格團隊不只奠基於優質的雙語教育，更積極創新，運用科技輔助教學以適應時代變遷。在全體教職員工努力下，小學與幼兒園無畏少子化，入學人數皆逆勢成長，葳格學子也在全國各大賽事贏得勝利，葳格辦學績效有目共睹。

▲台中葳格尾牙「紅白交鋒」競賽，紅隊派出財神爺，祝福大家新年快樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
▲台中葳格尾牙「紅白交鋒」競賽，紅隊派出財神爺，祝福大家新年快樂。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
葳格尾牙宛如大型跨年晚會，在創辦人袁昶平率領六個校區校長，與在場賓客舉杯互祝新年快樂後，「紅白交鋒」競賽正式登場。「紅白交鋒」是由葳格六個校區分別組成紅、白兩支隊伍進行競賽，項目涵蓋歌唱熱舞、樂器演奏與創意變裝等，老師們各個臥虎藏龍，家長與孩子也同臺共演，親師生合作中、英文雙語呈現，高潮一波接一波。

▲葳格千人尾牙表揚優秀教職員，幼兒園賴厝校區的黃慧盈園長榮獲MVE，由父母代為領獎（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
▲葳格千人尾牙表揚優秀教職員，幼兒園賴厝校區的黃慧盈園長榮獲MVE，由父母代為領獎（圖／記者金武鳳攝，2024.1.26)
宴席中還應用數位科技創造高潮，節目影像整合了人工智慧技術，實現虛擬與現實世界的互動，充分凸顯作為全臺第一所Apple傑出學校（Apple Distinguished School, ADS）耀眼的軟硬體實力與多元性。

校方為表揚及鼓勵服務屆滿10年的28位員工，以及服務屆滿20年的13位員工，特別頒發資深員工貢獻獎水晶獎座及久任獎金。幼兒園賴厝校區的黃慧盈園長榮獲MVE，這是葳格體系中年度最佳員工獎，由黃慧盈園長獲得，黃園長出國未及返回，由她的父母代為領獎，黃母豎起大拇指為女兒優異表現引以為傲，現場報以熱烈掌聲，氣氛歡騰溫馨。

▲台中葳格尾牙「紅白交鋒」競賽，白隊獲勝獲得110 萬元獎金，李海碩總校長嗨翻天。（圖／記者金武鳳攝，
▲台中葳格尾牙「紅白交鋒」競賽，白隊獲勝獲得110 萬元獎金，李海碩總校長嗨翻天。（圖／記者金武鳳攝，
尾牙饗宴為犒賞千餘教職員工整年辛勞，菜色升級，人人可享半隻活龍蝦外，再祭出總獎金500萬元，現場摸彩，人人有獎，頭獎5萬元。壓軸的是紅白對抗賽，原本是勝隊獲百萬獎金，副創辦人何永全有感於兩隊奮戰不懈精神，現場加碼，獲勝隊─由李海碩總校長領隊的白隊，獎金由100萬元衝到110萬元；由國際部柳立慈校長領軍的紅隊，也由60萬獎金直衝百萬元，皆大歡喜，氣氛嗨到最高點。

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