《追分成功》男星孫綻被美女工程師告白 曝「更生人」心聲
台視八點檔《追分成功》今（26）日將播出由宋品葳飾演的工程師「麗娟」，愛上孫綻飾演的「金鋒」，利用酒醉壯膽向孫綻告白，孫綻劇中對何宜珊一見鍾情，面對突如其來的告白，又困擾又害怕。孫綻角色是更生人，見過江湖上的大風大浪，突然被女孩子告白，心中其實嚇了一大跳，他笑說：「過程拍起來感覺很可愛，滿期待這場戲。」
記者羅凌筠／綜合報導
而在現實生活中，他表示求學過程當然也有遇過女生示愛，若是遇到喜歡的對象，一定也會主動出擊，他解釋：「因為人生只有一次，應該要勇敢，就算失敗、就算被拒絕，我都不後悔，反正有試有機會。」孫綻笑說因為抱著這樣的想法，人生多半都在告白。他表示：「有喜歡的人或有人喜歡，都是一件很幸福的事。」
劇中宋品葳喝了酒後講話開始大舌頭，勇氣也隨之倍增，毫無掩飾的表達自己對孫綻的欣賞之情，逗趣中帶著萌感。還寫了10樣想跟對方一起做的事情，一股腦地說完之後隨即暈昏在桌上。宋品葳笑說：「印象中只有國小6年級跟學長告白，長大後就沒有了，喜歡也不會說。」
宋品葳自爆平常自己喝了酒，對發生的事大部分沒什麼記憶，笑說：「最糗的可能是睡相太醜，被朋友拍起來的醜照，這算是可怕的回憶吧！」她說拍這戲前原本覺得必須著重在喝醉的情緒，事先揣摩了很多酒醉的樣子，但後來跟導演排戲過程才了解告白是重點，最後也鼓足勇氣和孫綻吐露心聲。
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