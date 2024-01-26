刈包兩字用手機打不出來！正確注音不是ㄍㄨㄚˋ 台灣人都習慣了
近期迎來農曆年尾，不少公司都開始舉辦尾牙，而在傳統習俗上，許多人都會習慣買上一個「刈包」，期盼新的一年能迎來好財運。不過每到這個時節，民眾用手機、電腦要搜尋「刈包」時，卻怎麼樣都打不出來。這原因其實是「刈」字不唸ㄍㄨㄚˋ，而是「ㄧˋ」，而台灣人習慣原因也曝光了。
記者潘毅／綜合報導
在傳統習俗中，尾牙舉辦於農曆12月16日，是生意人對土地公表示感謝，至於為何在尾牙時要吃上一顆「刈包」？對此，《廣達文教基金會》曾解釋：「因為刈包是一個長得像錢包的饅頭，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，因形狀像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的寓意。所以尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢包滿滿用不完」。
📍想吃刈包卻打不出來？刈包正確注音這樣打
不過每到尾牙季時，許多民眾想要搜尋刈包，卻怎樣都打不出來，只能折衷打上「掛包」來找尋店家。其實在國語辭典中，就有解釋「刈包」的正確注音是「ㄧˋ ㄅㄠ」，而刈有割取、或是指割草農具的意思。
臺灣閩南語常用詞辭典則指出，正確寫法應是「割包」，發音正是「kuah-pau」，只是「刈」與「割」都是台語「kuah」的漢字俗寫，而刈包的外型就像被割開的饅頭，所以許多人才習慣使用刈字。