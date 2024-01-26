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刈包兩字用手機打不出來！正確注音不是ㄍㄨㄚˋ　台灣人都習慣了

▲近期迎來農曆年尾，不少公司都開始舉辦尾牙，而在傳統習俗上，許多人都會習慣買上一個「刈包」，期盼新的一年能迎來好財運。（示意圖，文章中內容與圖片無關／翻攝自大溪第一刈包臉書粉專）
▲近期迎來農曆年尾，不少公司都開始舉辦尾牙，而在傳統習俗上，許多人都會習慣買上一個「刈包」，期盼新的一年能迎來好財運。（示意圖，文章中內容與圖片無關／翻攝自大溪第一刈包臉書粉專）

記者潘毅／綜合報導

近期迎來農曆年尾，不少公司都開始舉辦尾牙，而在傳統習俗上，許多人都會習慣買上一個「刈包」，期盼新的一年能迎來好財運。不過每到這個時節，民眾用手機、電腦要搜尋「刈包」時，卻怎麼樣都打不出來。這原因其實是「刈」字不唸ㄍㄨㄚˋ，而是「ㄧˋ」，而台灣人習慣原因也曝光了。

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在傳統習俗中，尾牙舉辦於農曆12月16日，是生意人對土地公表示感謝，至於為何在尾牙時要吃上一顆「刈包」？對此，《廣達文教基金會》曾解釋：「因為刈包是一個長得像錢包的饅頭，裡面夾一大塊滷肉、酸菜、花生粉、還有香菜，因形狀像一個飽滿的錢包，取其財富滿足的寓意。所以尾牙吃刈包，象徵來年發大財、錢包滿滿用不完」。

▲「紳士品味－刈包專賣」，將傳統小吃賦予年輕世代的創新思維。（圖／記者陳美嘉攝）
▲每到尾牙季時，許多民眾想要搜尋刈包，卻怎樣都打不出來，只能折衷打上「掛包」來找尋店家。（示意圖／記者陳美嘉攝）
📍想吃刈包卻打不出來？刈包正確注音這樣打

不過每到尾牙季時，許多民眾想要搜尋刈包，卻怎樣都打不出來，只能折衷打上「掛包」來找尋店家。其實在國語辭典中，就有解釋「刈包」的正確注音是「ㄧˋ ㄅㄠ」，而刈有割取、或是指割草農具的意思。

▲「刈」的正確注音是「ㄧˋ 」，但刈包慣用讀音則是「割包」無誤。（圖／取自教育部國語辭典）
▲「刈」的正確注音是「ㄧˋ 」，但刈包慣用讀音則是「割包」無誤。（圖／取自教育部國語辭典）
臺灣閩南語常用詞辭典則指出，正確寫法應是「割包」，發音正是「kuah-pau」，只是「刈」與「割」都是台語「kuah」的漢字俗寫，而刈包的外型就像被割開的饅頭，所以許多人才習慣使用刈字。

▲今(26)日（農曆12月16日）正逢大家最期待的「尾牙」，在傳統習俗裡，不少人都會有吃「刈包」的習俗。（圖／取自photoAC）
▲刈包形狀像一個飽滿的錢包，尾牙時吃下它有來年發大財的寓意。（圖／取自photoAC）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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