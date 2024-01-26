張員瑛「揪背後主使」告贏脫飯收容所！BTS、NewJeans也有希望了
南韓知名YouTube頻道「脫飯收容所（탈덕수용소）」，以上傳偶像明星、演員及YouTuber醜聞廣為人知，但大部分內容都是沒有發生過的爭議事件，遭該頻道上傳謠言影片及誹謗的受害藝人包括女團IVE的成員張員瑛、BLACKPINK的Jennie、BTS防彈少年團的V（金泰亨）等。
記者張芸婷／綜合報導
其中，張員瑛的所屬公司STARSHIP娛樂前陣子硬起來提告「脫飯收容所」，最終法院裁定，對方需賠償張員瑛韓幣1億元（約台幣250萬元），關鍵在於STARSHIP娛樂跨海向美國GOOGLE總公司方面要求提供頻道主的身分資料，以此為基礎讓民刑事訴訟到海外訴訟都能正式成立，因此也促進了其他公司先前對脫飯收容所提出的訴訟進度。
「脫飯收容所」過去不只誹謗IVE成員張員瑛，也曾上傳攻擊防彈少年團、NewJeans、TXT、Red Velvet和ATEEZ等偶像團體的影片。因此，Bighit Music（Hybe娛樂子公司）、KQ娛樂等經紀公司，也都有以毀損名譽提告過該頻道，但最後都因為沒能找到脫飯收容所幕後經營者的身分資訊，所以無法順利起訴。
這次STARSHIP娛樂成功找出「脫飯收容所」背後經營者，讓警方調查其他公司相關案件的速度加快。相關人士也與韓國媒體透露，希望不久後能接到警方具體調查的消息。對此粉絲們紛紛留言，大讚張員瑛的經紀公司：「真的做了一件大事呢」、「給STARSHIP娛樂記嘉獎吧」、「希望其他團體也能收到好消息，辛苦了」。
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