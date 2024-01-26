▲搶救深層靜脈栓塞！精準手術客製，患者重獲新生

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整體手術時間約莫兩小時。醫生會在病人全身麻醉後，於雙側鼠蹊部及膝窩進行穿刺，進行血管內攝影後定位病灶，放置下腔靜脈過濾器（IVC filter）後減少大範圍肺動脈栓塞，再進行血栓溶解與吸除，最後才能放置靜脈支架，並移除下腔靜脈過濾器。手術完成後，病人只會有兩至三毫米的微創傷口，術後僅需要貼上防水膠照護傷口，並按衛教教學回家按時穿著彈性襪，避免復發。
馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝更強調，靜脈支架的手術有許多細節需要注意，在術中，主刀醫師需要利用血管內超聲波確定靜脈栓塞的性質、血管品質與血管大小，才能有效判定放置的支架大小，否則放置過小的支架會導致血液流通不順暢、而放置過大的支架又有可能導致血液流量變慢，導致日後再次形成血栓。而在醫療器材的選擇上，醫師也必須依照病人的血栓特性，去選擇適合的血栓吸抽方式，以及是否有配合放置下腔靜脈過濾器，已達成更好的手術成效。
不論是案例中陳太太一開始被診斷「非血栓性髂靜脈壓迫」中常見的左髂靜脈壓迫（「May-Thurner症候群」）；或者陳太太後來遇到的「高位深層靜脈栓塞」，經醫師專業評估嚴重程度，若需要手術治療，則可利用微創方式達到靜脈血管攝影，血管內超聲波、為病人客製化選擇手術放置的醫療器材。孫珅醫師強調，在手術完成後，患者也一定要定時回診，配合醫師進行術後評估與追蹤，讓下肢腫脹的靜脈血管問題得到更完善的診斷與更徹底治療。
文／馬偕醫院心臟血管外科資深主治醫師孫珅 主治醫師林育輝
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60684
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