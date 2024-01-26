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搶救深層靜脈栓塞！精準手術客製，患者重獲新生

▲搶救深層靜脈栓塞！精準手術客製，患者重獲新生
▲搶救深層靜脈栓塞！精準手術客製，患者重獲新生

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】60歲陳太太三個月前，因左腳深層靜脈栓塞合併左髂靜脈壓迫（又稱為「May-Thurner症候群」）而進行手術，放置左髂靜脈支架得到改善，但出院後僅過短短兩周，又開始出現新的症狀，右腳也開始腫漲疼痛，儘管持續進行藥物治療並堅持穿著彈性襪治療後仍未改善。而後轉至馬偕醫院心臟血管外科求診，經過門診即時下肢血管超音波檢測證實右側股靜脈及膕靜脈都再次出現深層靜脈栓塞！急需手術介入治療。

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身體的靜脈血管分成淺層靜脈、深層靜脈及交通靜脈。馬偕醫院心臟血管外科資深主治醫師孫珅說明，『深層靜脈栓塞』是指深層的靜脈裡因血栓阻塞導致遠端肢體血液回流異常，造成肢體腫脹情況，這種現象深層靜脈栓塞較常出現在下肢，症狀通常來的急且快，如不處理也有可能產生致命性肺動脈栓塞。其中，『高位』深層靜脈栓塞，也就是近骨盆腔的栓塞，更是需要謹慎處理，否則病人可能會發生『栓塞後症候群』，症狀包含下肢水腫、緊繃、疼痛、感覺異常、顏色異常、色素沈積甚至困難癒合傷口。

整體手術時間約莫兩小時。醫生會在病人全身麻醉後，於雙側鼠蹊部及膝窩進行穿刺，進行血管內攝影後定位病灶，放置下腔靜脈過濾器（IVC filter）後減少大範圍肺動脈栓塞，再進行血栓溶解與吸除，最後才能放置靜脈支架，並移除下腔靜脈過濾器。手術完成後，病人只會有兩至三毫米的微創傷口，術後僅需要貼上防水膠照護傷口，並按衛教教學回家按時穿著彈性襪，避免復發。

馬偕醫院心臟血管外科主治醫師林育輝更強調，靜脈支架的手術有許多細節需要注意，在術中，主刀醫師需要利用血管內超聲波確定靜脈栓塞的性質、血管品質與血管大小，才能有效判定放置的支架大小，否則放置過小的支架會導致血液流通不順暢、而放置過大的支架又有可能導致血液流量變慢，導致日後再次形成血栓。而在醫療器材的選擇上，醫師也必須依照病人的血栓特性，去選擇適合的血栓吸抽方式，以及是否有配合放置下腔靜脈過濾器，已達成更好的手術成效。

不論是案例中陳太太一開始被診斷「非血栓性髂靜脈壓迫」中常見的左髂靜脈壓迫（「May-Thurner症候群」）；或者陳太太後來遇到的「高位深層靜脈栓塞」，經醫師專業評估嚴重程度，若需要手術治療，則可利用微創方式達到靜脈血管攝影，血管內超聲波、為病人客製化選擇手術放置的醫療器材。孫珅醫師強調，在手術完成後，患者也一定要定時回診，配合醫師進行術後評估與追蹤，讓下肢腫脹的靜脈血管問題得到更完善的診斷與更徹底治療。

文／馬偕醫院心臟血管外科資深主治醫師孫珅 主治醫師林育輝



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60684

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