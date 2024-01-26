五十肩痛到該該叫！治療常需6個月以上　「小針刀」＋復健新選擇

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王明仁表示，根據過去研究，五十肩病人可能有與肩關節血流異常相關的疼痛和攣縮症狀，且病灶疼痛可能與交感神經功能失調和微循環有關，顯示患者血管彈性和調節能力相對較差，而小針刀療法對於肌筋膜沾連、頑固性疼痛或神經壓迫等疾病有良好療效，其透過尖端採扁平頓圓設計的針灸針，能夠實現介入性微粘連鬆解的治療效果，目前在國內外已廣泛應用，是治療五十肩的全新選擇。
此外，王明仁指出，為提供民眾更迅速、有效的五十肩療法，北市聯醫仁愛院區中醫科與復健科及台科大醫工所攜手合作，將小針刀療法融入常規復健治療，並將應用微循環檢測儀器，以非侵入性方式評估整合治療對患者維循環和經絡疏通的成效。
北市聯醫稱，「小針刀療法結合微循環檢測五十肩治療評估研究」現已啟動，邀請40~70歲有五十肩症狀者參與，為期3週，可於週一至週五9:00-17:00間撥打專線0905-211-187，預約參與初步評估。
🟡五十肩注意事項：
◾避免肩膀長時間不動。
◾不要過度使用肩膀，例如提重物等。
◾避免運動傷害。運動時應由慢而快，且務必先熱身。
◾可適時熱敷肩膀紓解壓力。
◾糖尿病、甲狀腺低下、甲狀腺亢進患者應更加提防五十肩。
◾出現疑似症狀應速就醫，及早治療可望縮短病程。