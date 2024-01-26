李沛旭「亮出150萬現金」揭致富金鑰：不擔心沒錢 生財管道曝光
44歲李沛旭演紅《敗犬女王》、《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》等偶像劇綠葉角色，近年淡出螢光幕，工作重心轉向健美產業，與中泰混血圈外老婆結婚1年多的他，不時公開秀恩愛，近日被粉絲問及年輕時是否擔心沒存老婆本，李沛旭高調秀出一大袋約150萬元現金鈔票，霸氣說：「從來沒擔心過耶...」同時分享致富心法。
記者楊穎軒／綜合報導
李沛旭昨（25）日在IG開放粉絲提問，有人落寞問：「哥年輕的時候會擔心沒錢娶老婆嗎？現在社交錢都不夠花...」李沛旭上傳一段影片回覆，只見他從一只皮包中掏出好幾綑白花花的鈔票，目測至少有150萬元，李沛旭最後對鏡頭揚起嘴角，傲氣藏不住。
此外，李沛旭跟粉絲分享：「存錢、不會讓你有錢；賺錢、才會讓你有錢。擔心是幫不了你的；抱怨更是幫不了你。所以...請去努力賺錢！」其實，李沛旭的財富是年輕時辛勤工作所累積，本人透露，19歲讀輔大就開始打工賺錢，餐廳、服裝公司倉管、業務助理、英數家教和模特兒都作過，騎車趕上課或送貨還繳了一堆罰單。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道