李沛旭25歲大頭兵照片出土 練成「大隻佬」背後故事太勵志
44歲李沛旭從模特兒轉型演員，在偶像劇《命中注定我愛你》、《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》演搶眼配角，被視為「最強綠葉」，不過近年淡出幕前，投身健美產業也參加比賽，更娶到混血辣妻，人生平淡卻很幸福。李沛旭日前在粉專分享19年前當兵的大頭照，自信說：「拎北年輕時就算三分頭還是很帥...」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的證件照，剛從輔大織品系畢業的李沛旭剃三分平頭，穿成功嶺新訓中心的陸軍制服，正氣凜然地盯著鏡頭，他回憶當年25歲，「這就是所謂的入伍頭...完全沒有層次...就是一把電推掛三分從頭推到尾」，自嘲：「每個入伍生看起來跟更生人沒什麼兩樣～」
照片中的李沛旭還沒現在壯碩，其實他快40歲才練成「大隻佬」並參加健美比賽，奪下多面獎牌，謙虛說自己是「高齡菜鳥」，李沛旭曾經分享，他從小腸胃不好，原來是天生的「腸沾黏」作祟，導致體弱多病，連運動員都不能當，2016年宿疾復發開刀瘦成骷髏頭，大病初癒後心想「不知道自己還可以活多久」，隔年底就決心要健身和參賽，「他們是要競爭奪冠，而我是要拚勇氣、拚人生意義！」
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