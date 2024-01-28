今日來講股／分析師：封關前搶進　否則下半年就怕「這狂人變數」

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謝晨彥表示，各家大廠企圖心強烈，掌握AI趨勢推出新技術與新產品，消費者會不會買單？答案是會的，因為即使沒有新產品推出，消費者也到了要換機的時候，再加上庫存回到正常水位、非常安全，廠商回補庫存的需求更是強烈，更何況現在有新產品來驅動，因此過年前產業面是非常樂觀的。
針對今年股市展望，許多人看好下半年，但謝晨彥反而是較看好上半年，主要是既然下半年景氣會好，股市本來就會提前反映，所以應該會是上半年較有表現，尤其農曆年後美國聯準會降息聲浪越來越高，若估計是5月降息的話，那麼股市3月就會開始發酵。
尤其今年3月、4月，第一季營收或財報出爐，原本大家就預期產業前景不錯，各家大廠成績可能會不錯，當回歸基本面時、股價向上，市場自然而然會對下半年會有更多期待。況且，下半年新機發表，第二季就會下單，股價表現可期，因此謝晨彥認為，第二季股價應該會開始好，第三與第四季想像空間大，因此投資人第一季就得進場卡位，也就是過完年後，建議大盤拉回時可逢低進場。
謝晨彥表示，今年上兩萬點不是問題，時間點可能落在第二季，尤其在電子科技產業前景確立的同時，金融股去年獲利不錯，等到今年股東會配息出來後，想必資金將蜂擁而入，因此在台積電CoWoS產量倍增帶領AI股向上、金融股也點火的情況下，台股第二季上萬八不無可能。
至於台股下半年表現，謝晨彥坦言就怕美國共和黨總統提名川普勝出，依照上次川普的「狂人言論」屢屢讓美股震盪修正幅度大，到時候台股恐怕也難獨善其身，尤其美股已經來到歷史高點，修正整理的機會大。
而距離2月5日封關，僅剩5個交易日，謝晨彥建議可以跟隨外資腳步，因為目前產業前景確立，國際地緣政治變數如俄烏與紅海戰爭影響已經來到最小，接下來友達、聯電與聯發科法說會將登場，相信成績與財測不會太差的情況下，也就是說農曆年前沒有悲觀的理由，只要跟隨外資的方向即可。
謝晨彥表示，今年封關前行情可能差不多就在萬八附近上上下下，不會像之前農曆年前會有很大的賣壓，行情還是在，只是中小型股比較難做，因此可跟隨外資方向，鎖定台積電相關設備族群，或是AI概念股如伺服器與散熱等熱門大型股，或過去看壞的大股票如聯發科、友達、群創與大立光即可，相信過年前抱起來相對安全，因此封關前僅剩的幾個交易日，建議只要拉回就可以進場卡位掌握先機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。