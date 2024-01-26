《捍衛戰士》劊子手玩太大爆分手正宮！26歲女星：在我身上做運動
《愛愛愛上你》由26歲情慾片女星席德妮史威尼與《捍衛戰士：獨行俠》人氣男星格蘭鮑威爾主演，兩人在片場打情罵俏爆發緋聞，傳出惹火男方正牌女友吉吉芭黎絲鬧分手；席德妮如今再喊：「不管是在我旁邊還是在我身上，他一直在做伏地挺身，太瘋狂了！」透露片場拍攝充滿火花。本片在國外上映後口碑爆棚，票房已經飆破1億美金，成為繼2016年的《BJ有喜》之後，全球票房最高的R級浪漫喜劇。
記者黃雅琪／綜合報導
席德妮史威尼與格蘭鮑威爾之間火花四射的化學效應是電影成功的一大賣點，對於她帥氣又幽默的夥伴，席德妮讚不絕口的說：「我第一次見到格蘭是在MTV的頒獎典禮，我記得當我走上台時就對他的帥氣感到驚豔，心想『這男的是誰啊？』從此之後他就一直在我的夢想合作名單中，我無法忘記當初他跟我的小互動。」
席德妮盛讚格蘭鮑威爾：「他真的是一個超好玩的夥伴，而且在拍片現場總是在健身，不管是在我旁邊還是在我身上，他一直在做伏地挺身，太瘋狂了！」對於在片中的犧牲，格蘭鮑威爾感嘆道：「我知道我可能需要少喝一點啤酒保持身材，但是我不曉得我整部片幾乎都沒在穿衣服！我得隨時把彈力帶抽出來拉幾下保持最佳狀態。」
英國歌手娜塔莎貝汀菲兒（Natasha Bedingfield）2004年主唱的懷舊金曲《Unwritten》也隨著電影爆紅，睽違19年再度進到英國《告示牌》百大熱門榜前20名，年輕觀眾隨歌起舞的限時動態短片更成為社群媒體上的熱門話題，《愛愛愛上你》的片名標籤在抖音平台上獲得超過12億次的瀏覽，在影廳大合唱甚至跳起舞來的「儀式」也漸漸延燒到全世界各個國家。《愛愛愛上你》2月2日在台上映。
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