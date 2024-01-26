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新冠血清抗體監測出爐！估現在9成皆已感染過　「天選之人」可能低於1成

▲新冠血清抗體監測出爐！估現在9成皆已感染過　「天選之人」可能低於1成
▲新冠血清抗體監測出爐！估現在9成皆已感染過　「天選之人」可能低於1成

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疾管署於1月23日公布去（2023）年上半年「新冠病毒血清抗體監視系統」監測結果，截至去年6月底全國N抗體整體陽性率已達78.9%。疾管署發言人羅一鈞推估，現在國內已感染過的比例可能已升高到約9成左右，反過來計算所謂的「天選之人」估計大概為1成，甚至有可能低於1成。

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新冠血清抗體監測結果曝　去年6月陽性率已近8成

為常規監測我國新冠病毒（SARS-CoV-2）血清抗體陽性率變動情形，衛福部於去年指定「醫療財團法人台灣血液基金會」配合辦理「新冠病毒血清抗體監視系統」作業。

疾管署指出，本調查分析方式依循世界衛生組織（WHO）出版之指引辦理，針對去年1－6月期間捐血者之血液留樣檢體隨機抽樣約7,000件，並將無從識別特定捐血人資料與0.5c.c.血液檢體，提供該署檢測新冠病毒抗體（anti-N抗體檢測）。

若將陽性率與國內疫情比對分析可發現，去年1月整體血清N抗體陽性率為61.5%，到了2月正面臨第3波疫情，此時整體血清抗體陽性率上升到61.5%， 而5月漸漸進入第4波疫情，整體血清抗體陽性率為69.4%，到了6月整體血清抗體陽性率上升至78.9%。由此可知，整體陽性率上升與疫情高峰相符。

如果以年齡層角度來看的話，截至6月血清抗體陽性率以17–24歲此年齡層最高，陽性率為83.70%，其次依序為25–34歲（80.8%）、35–44歲（80.4%）、45–54歲（76.8%）、55–65歲（75.5%），可以從中發現隨著年齡層增加，血清抗體陽性率有逐漸減低的情形。

不過，羅一鈞提到，由於小朋友、年長者這2端年齡層是不會捐血的，因此並沒有小於17歲、65歲以上的分析結果，另外由於檢體已去識別化，沒辦法與法定傳染病系統做連結，也不會回頭詢問捐血人感染情形，而N抗體不管得1次或n次都持續會是陽性，所以無法從中得知民眾是第一次感染或重複感染。

預估9成都已感染過　但這波疫情仍有感染可能

而全國N抗體整體陽性率分析結果僅到去年6月，許多人就相當好奇那現在的血清抗體陽性率又是多少呢？

羅一鈞表示，去年6月陽性率已接近8成，經過半年從7月到現在1月多，新冠疫情其實沒有很大、很明顯的起伏，現在才要進入第5波疫情，估計增加幅度不會如1－6月上升約17%，估計這半年應該增加1成左右，推估以感染比例可能為9成左右。

但羅一鈞強調，不管有沒有感染過，事實上在這波疫情都有可能會「中獎」，新冠疫情可能在年前會迎來一波高峰，建議民眾應盡速接種XBB疫苗，戴口罩、勤洗手預防新冠感染風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60693

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