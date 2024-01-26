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2NE1 DARA超正妹妹藏20年首亮相！「高顏值」令粉絲嘆：是演員吧

▲2NE1女神DARA（左圖）一家顏質都超高，弟弟天動（右圖右）也與女偶像結婚。（圖／DARA、MIMI IG）
▲2NE1女神DARA（左圖）一家顏質都超高，弟弟天動（右圖右）也與女偶像結婚。（圖／DARA、MIMI IG）

記者張芸婷／綜合報導

南韓超人氣女團2NE1的DARA，與弟弟MBLAQ成員「天動」是南韓演藝圈著名的高顏值姊弟，日前天動宣布即將與女團GUGUDAN成員MIMI結婚，當時就被粉絲譽為「最高顏值家族」，但沒想到近日DARA的妹妹意外在鏡頭前曝光，超美容貌完全不輸身為藝人的姐姐和弟弟，令觀眾直呼：是「演員版」的DARA吧？

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2NE1成員DARA與小6歲的弟弟天動是南韓演藝圈眾所皆知的「偶像姊弟」，事實上DARA還有一個小她4歲的親妹妹，22日公開的節目中，DARA帶著非藝人身分的妹妹在《朝鮮的情人》中亮相，DARA還特地說這是妹妹20年來首度在螢光幕前現身，並解釋道，妹妹第一次公開長相其實是在20年前，當時妹妹才16歲，曾在電視節目《人間劇場》中出現過。

▲Dara的妹妹朴杜拉米（音譯），在《朝鮮的情人》中亮相，像極了「演員版」Dara。（圖／翻攝自《朝鮮的情人》Youtube）
▲DARA的妹妹朴杜拉米（音譯），在《朝鮮的情人》中亮相，像極了「演員版」DARA。（圖／翻攝自《朝鮮的情人》Youtube）
DARA的妹妹首度公開成年後的樣貌，五官與DARA相當神似，留著一頭俏麗短髮，完全看不出來今年已經35歲，氣質中帶著一點知性美。讓觀眾們相當驚艷，紛紛留言「妹妹看起來超像演員」，大讚姐弟三人的高顏質。

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