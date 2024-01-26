三星Galaxy S23換 S24「會有感升級嗎」　內行人揭穿尷尬真相

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三星Galaxy S24旗艦系列今開放取機，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型，主打「AI」運用，可以通話即時翻譯、智慧文字助理、照片編輯等，搭載入鈦金屬邊框，拍照持續強化夜拍、望遠功能等，因此取貨首日吸引不少用戶第一間取機。
新機登場就讓人有換機的欲望，日前有網友發文問「S23升級S24有感嗎？」原Po指出，平常手機只用來滑滑LINE、臉書、IG或是看YouTube，看到S24新機上市，對於規格和外型頗為心動，但又因為手上的S23用不到一年，因此上網詢問網友是否升級S24會有感覺嗎？
此文吸引不少用戶回應，有人認為只有一年的差距可能會「無感」，同時也認為只是「日常」的輕量化使用，應該感覺不到差異，想換可能也只是「心靈加成」，還有人指出，這次AI功能有可能之後會開始收費，讓網友感覺到「心涼」。有網友建議如果是S23換成S24 Ultra就會很有感覺，同時也建議如果錯過預購建議再等半年應該可以等到手機「跳水」，屆時價格就會更甜了！
關於充滿話題的「Galaxy AI」之後到底要不要收費，在 Galaxy S24 的介紹頁面的最下面的註解中，出現「Galaxy AI 功能於 2025年底前免費提供給支援該功能的 Samsung Galaxy 裝置。 」是否意味之後要收費？對此，實際與官方求證，得到的回應為「2025 年底前都為免費」並沒有更多的解釋。