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三星Galaxy S23換 S24「會有感升級嗎」　內行人揭穿尷尬真相

▲三星GalaxyS24旗艦系列載入不少AI功能，一開賣就吸引不少想要換機升級。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星GalaxyS24旗艦系列載入不少AI功能，一開賣就吸引不少想要換機升級。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

三星最新旗艦機Galaxy S24系列今（26）日首波領機，加入了不少AI功能，同時外型也採用鈦金屬設計，整體有不少功能的優化，今一早在台北旗艦店就吸引超過200位民眾想要第一時間取機。同時，吸引上一代用戶想提早換機，日前就有網友在Ptt上發文問「S23 升級 S24有感嗎？」吸引網友熱議，有人覺得「買新不買舊，值得就換！」有人則認為僅有一代差距，換機可能不會有感覺。

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三星Galaxy S24旗艦系列今開放取機，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型，主打「AI」運用，可以通話即時翻譯、智慧文字助理、照片編輯等，搭載入鈦金屬邊框，拍照持續強化夜拍、望遠功能等，因此取貨首日吸引不少用戶第一間取機。

▲三星GalaxyS24旗艦系列，包含Galaxy S24 UItra、S24+、 S24 共三款機型。（圖／記者周淑萍攝）
▲三星GalaxyS24系列持續強化夜拍能力。（圖／記者周淑萍攝）
新機登場就讓人有換機的欲望，日前有網友發文問「S23升級S24有感嗎？」原Po指出，平常手機只用來滑滑LINE、臉書、IG或是看YouTube，看到S24新機上市，對於規格和外型頗為心動，但又因為手上的S23用不到一年，因此上網詢問網友是否升級S24會有感覺嗎？

▲三星S24 即時通話翻譯。（圖／記者周淑萍攝）
▲之後AI相關的運用是否需要收費，官方回應表示「2025 年底前都為免費」並沒有更多的解釋。（圖／記者周淑萍攝）
此文吸引不少用戶回應，有人認為只有一年的差距可能會「無感」，同時也認為只是「日常」的輕量化使用，應該感覺不到差異，想換可能也只是「心靈加成」，還有人指出，這次AI功能有可能之後會開始收費，讓網友感覺到「心涼」。有網友建議如果是S23換成S24 Ultra就會很有感覺，同時也建議如果錯過預購建議再等半年應該可以等到手機「跳水」，屆時價格就會更甜了！

關於充滿話題的「Galaxy AI」之後到底要不要收費，在 Galaxy S24 的介紹頁面的最下面的註解中，出現「Galaxy AI 功能於 2025年底前免費提供給支援該功能的 Samsung Galaxy 裝置。 」是否意味之後要收費？對此，實際與官方求證，得到的回應為「2025 年底前都為免費」並沒有更多的解釋。

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