宮崎駿見「噁心扭爬動作」發飆！不爽身障朋友被開玩笑：侮辱生命

祈錦鈅被「綠茶婊」氣炸！閃婚遭挑撥　放話老公「要離開請便」

▲祈錦鈅與老公結婚未滿1年，卻遇到老公的女性友人挑撥，氣到她怒罵「醜人多作怪」。（圖／祈錦鈅IG）
▲祈錦鈅與老公結婚未滿1年，卻遇到老公的女性友人挑撥，氣到她怒罵「醜人多作怪」。（圖／祈錦鈅IG）

記者江芷稜／綜合報導

有「暗黑周子瑜」封號的女星祈錦鈅，去年5月和男友閃婚，年底在加拿大誕下女娃，火速結婚生子，升格為新手辣媽，本來應該是幸福人妻的她，今（26）日卻罕見在IG動怒了，疑似有女性跟老公碎嘴說她壞話，導致祈錦鈅火氣不小，氣到直接開砲：「一股清流安慰人夫啊？綠茶香欸！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲未婚夫從後熊抱祈錦鈅，兩人相當甜蜜。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
▲祈錦鈅去年閃婚，與老公感情相當甜蜜。（圖／翻攝祈錦鈅臉書）
整起事件的起因，在於祈錦鈅老公跟女性友人抱怨婚姻生活，對方安慰另一半時，竟跟老公說她壞話，「你好可惜哦，跟這樣的人結婚了」、「大家都勸過你，但你還是結婚了」、「這女的不適合你」，種種挑撥話語都讓她無法忍受，氣罵對方「小姐妳有家教上過學嗎？講難聽一點干妳屁事！」

▲祈錦鈅（左）和老公A先生喜獲千金。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
▲祈錦鈅（左）和老公A先生赴加拿大生產，去年喜獲千金。（圖／翻攝自祈錦鈅臉書）
她坦言，老公對婚姻有抱怨與不開心，這是很正常的，自己也會抱怨對方，但最終夫妻會和好，一起為生活努力，沒想到老公女性友人卻說自己想靠小孩綁住老公，祈錦鈅不滿地說，自己常勸人分手，不適合別浪費時間，「我也是這樣跟我老公說的，要離開隨時請便，都成年人了」。

▲祈錦鈅發IG限時動態，要老公的女性友人不要管別人家的事。（圖／祈錦鈅IG）
▲祈錦鈅發IG限時動態，要老公的女性友人不要管別人家的事。（圖／祈錦鈅IG）
她自信滿滿地說，自己樹大招風，但生完小孩一樣漂亮、身材好，老公就是抱著自己不放，放話要「綠茶婊」別攻擊不熟識的人，醜人多做怪。祈錦鈅外型甜美，個性卻很嗆辣，她坦言婚後收斂許多，但不會忍耐，「我們若真的離婚妳再來安慰，然後獻身呼呼也不遲」，不過她現在已經跟老公和好，只是一吐心中怨氣，希望外人別來管閒事。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  


想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

祈錦鈅閃婚雙喜臨門！曬5月孕肚暴增13kg　腰痠「像背了3顆球」

火辣孕婦祈錦鈅生了！劇痛2天「像斷十根肋骨」　18分鐘產下孩子

祈錦鈅「上空抱嬰」被酸靠小孩賣肉　公布產前畫面：搏你個鬼版面

祈錦鈅赴加拿大生產！加收費用明細曝光　「33萬不夠付」她嚇傻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞