祈錦鈅被「綠茶婊」氣炸！閃婚遭挑撥 放話老公「要離開請便」
有「暗黑周子瑜」封號的女星祈錦鈅，去年5月和男友閃婚，年底在加拿大誕下女娃，火速結婚生子，升格為新手辣媽，本來應該是幸福人妻的她，今（26）日卻罕見在IG動怒了，疑似有女性跟老公碎嘴說她壞話，導致祈錦鈅火氣不小，氣到直接開砲：「一股清流安慰人夫啊？綠茶香欸！」
記者江芷稜／綜合報導
整起事件的起因，在於祈錦鈅老公跟女性友人抱怨婚姻生活，對方安慰另一半時，竟跟老公說她壞話，「你好可惜哦，跟這樣的人結婚了」、「大家都勸過你，但你還是結婚了」、「這女的不適合你」，種種挑撥話語都讓她無法忍受，氣罵對方「小姐妳有家教上過學嗎？講難聽一點干妳屁事！」
她坦言，老公對婚姻有抱怨與不開心，這是很正常的，自己也會抱怨對方，但最終夫妻會和好，一起為生活努力，沒想到老公女性友人卻說自己想靠小孩綁住老公，祈錦鈅不滿地說，自己常勸人分手，不適合別浪費時間，「我也是這樣跟我老公說的，要離開隨時請便，都成年人了」。
她自信滿滿地說，自己樹大招風，但生完小孩一樣漂亮、身材好，老公就是抱著自己不放，放話要「綠茶婊」別攻擊不熟識的人，醜人多做怪。祈錦鈅外型甜美，個性卻很嗆辣，她坦言婚後收斂許多，但不會忍耐，「我們若真的離婚妳再來安慰，然後獻身呼呼也不遲」，不過她現在已經跟老公和好，只是一吐心中怨氣，希望外人別來管閒事。
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