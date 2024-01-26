科技巨頭展示AI火力　專家建議定期定額、緊抓科技股動能

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未來大多數軟體產品都可望導入生成式AI，而為搶佔市場，業界對生成式AI的軟體支出可望持續成長，根據IDC的預估，至2032年預計將達2800億美元，占總軟體支出比重12%，其中，網路安全、藥物發現、AI助理、編碼工作是最可能帶動這些額外軟體支出的領域，而業界從生成式AI所創造的營收則可望從2023年的670億美元大幅成長至2032年的1.3兆美元，複合年增長率約39%。
富蘭克林坦伯頓科技基金聚焦十項「數位轉型」主題，包含AI、雲端運算、新商業、電氣化和自主性、數位媒體轉型、金融科技、數位客戶參與、物聯網和5G、網路安全、未來工作，其中尤其看好AI主題。值得留意的是，本基金研究團隊坐落在科技重鎮「矽谷」，可在數分鐘內抵達蘋果、Meta、甲骨文、特斯拉等科技巨頭總部，同時還參與未上市公司投資，幫助團隊能及早掌握具顛覆性產品或商業模式的公司，享有領先的資訊優勢。
強納森‧柯堤斯認為，在度過先前一段時間資金成本上升時期後，科技產業變得更加自律，獲利能力也更強。這段企業科技預算削減期過後，研究團隊認為企業需要再投資，否則將面臨數位化腳步落後的風險，事實上，企業已開始將投資從研發轉向AI應用開發和基礎設施，更多科技公司也開始部署生成式AI以增加其產品或服務的價值，因此，預計下一步科技資本支出將在2024年重新加速，並將看到更多AI受惠者。
富蘭克林證券投顧表示，宏觀環境正逐漸有利於科技股，聯準會在12月會議預計2024年將降息三碼，這對成長較高的科技股來說，公債殖利率穩定或下滑的環境通常有助支撐估值，歷史經驗也顯示，科技股在聯準會首次降息前後均有穩健的表現。對於想參與科技股行情的投資人來說，定期定額投資是個好選擇。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。