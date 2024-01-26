韓國連續2起政治人物遇襲！總統尹錫悅：攻擊議員等於對國民恐攻
韓國本月已傳兩起政界人物遭襲事件，繼韓國最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明月初於釜山遇襲後，昨（25）又傳出主播出身的執政黨「國民力量黨」議員裴賢鎮遭未成年男子以石頭砸傷頭部緊急送醫。對於接連發生兩起襲擊事件，韓國總統尹錫悅也表示，針對國會議員的攻擊相當於是對國民發動恐怖攻擊，當局也將針對這類事件進行維安應變措施探討。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國女議員裴賢鎮昨（25）日在首爾遭到一位年僅15歲的青少年襲擊，《韓聯社》報導稱嫌犯以石頭狠砸裴賢鎮的後腦超過15次，裴賢鎮當場鮮血直流坐倒在地，所幸送醫後並無生命危險；而本月在釜山出席活動時遇襲的李在明則是受到更嚴重的攻擊，當時他被佯裝成支持者的一名金姓男子刺傷頸靜脈，一度住進加護病房，幸虧在第一時間被被送往釜山大學醫院，並轉搭直升機抵首爾大學醫院治療才順利出院。
這兩起針對政治人物的襲擊震驚韓國社會，就連韓國政壇也不分朝野地共同譴責這類攻擊無異於恐怖主義行為，是對民主政治的挑戰。
《韓聯社》報導指出，韓國總統室政務首席秘書官韓午燮稱尹錫悅昨天得知消息後，已經立刻致電裴賢鎮進行慰問，尹錫悅也嚴正表示，韓國的國會議員代表國民，而針對國會議員的恐怖攻擊等於襲擊國民。
至於針對政界人士頻繁遇襲的預防措施，韓午燮表示自從月初李在明遭刺傷後，當局已加大維安力度，未來將進一步探討能採用應變措施。
而李在明本人在得知裴賢鎮遇襲後，也於社群平台上發文表示此事再次觸痛他的傷口，希望對方早日康復，同時強調決不容忍任何的政治恐怖攻擊，堅決要求當局徹底應對。