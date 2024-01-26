林襄《炸裂吧女孩》號召180萬粉絲挺進西門町！衝突叫囂畫面曝光
全新大型養成實境節目《炸裂吧！女孩》將在週六播出第8集壓力爆棚的人氣考驗賽，女孩們必須在短短3小時內完成粉絲見面會，而且還要自行設計表演來回饋大家。沒想到擁有180萬IG粉絲的林襄火力驚人，瞬間擠爆西門町，還差點引發衝突，讓路人嘆為觀止。
記者詹鎰睿／綜合報導
為了成功贏得人氣考驗，24位女孩使出渾身解術，在西門町街頭號召粉絲入場，為自己所屬隊伍加油。面對粉絲召集令挑戰，紅隊盧以恩先是搞笑說：「蛤！我有粉絲嗎？」而IG坐擁180萬「襄」民的林襄，難得自我坦承：「真的是有不能輸的壓力！」並宣告要將自己的火力展現出來。
這次女孩們走上街頭號召粉絲，除了必備的大聲公，也分別製作了自己的旗幟與看板賣力宣傳，甚至是跟著召集人錢薇娟共同搭上吉普車掃街。紅隊莊錠欣更展現語言天份，連續切換中、韓、粵三種語言為自己隊伍宣傳；各務禮美奈也利用日語幫腔，不同隊女孩狹路相逢還互相叫陣，十分活潑有趣，在這次街頭宣傳因為聲勢浩大，更是吸引不少逛街人潮關注。
本集女孩們為了拉票卯足全力，藍、紅兩隊更在西門町街頭巧遇，險些爆發激烈衝突，而人氣考驗賽的粉絲見面會除了表演之外，最後到場的粉絲數量將對勝負有關鍵性的影響。
好笑的是，在見面會上，紅隊林芷芸的哥哥特別到場支持妹妹，更直接表示「我除了她（芷芸）還能支持誰？」正當全場觀眾歡呼時，林芷芸的哥哥卻像吃了誠實豆沙包，忍不住脫口表示「可能再加一個林襄吧！」讓全場通通笑翻。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道