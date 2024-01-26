「這群人」停更前除夕夜合體！展榮展瑞再拋超狂計畫 豪砸6位數
YouTuber「這群人」自宣布今年停更後，還被爆出解散消息，讓粉絲相當不捨。不過《2024 WE ARE我們的除夕夜》特別邀請到「這群人」原班人馬展榮、展瑞、尼克、石頭一同拍攝短片掀起話題。怎料，展榮展瑞還透露，將在農曆春節釋出重大計畫，還重金砸下6位數，原來是要帶著家人到菲律賓旅遊。
記者詹鎰睿／綜合報導
展榮、展瑞表示，他們兄弟倆每年固定帶家人出國過年，而中間因為疫情停擺，這兩年才重拾傳統。今年也已規劃好菲律賓的家族旅遊，趁著過年之際好好放鬆。哥哥展榮則說，自從兄弟倆經濟較寬裕後，很希望能夠帶父母出國旅遊，曾聽母親說「這輩子絕對不會坐飛機」，原本他以為母親是怕高，後來才知道母親是不想增加額外的花費。
展榮還回憶第一次帶父母去日本，爸爸媽媽看到美麗的風景時露出燦爛的笑容，讓他感到十分幸福。今年已是連續第3次出國過年，展榮展瑞一家出遊約10多人，共花費6位數，他與弟弟會負責部分開支。由於母親是虔誠的佛教徒，因此他之後打算帶媽媽去尼泊爾，希望自己有能力可以讓家人到世界各地看看，對世界的認知也會不同。
「這群人」成軍13年卻在去年宣布停更，讓許多粉絲相當遺憾。不過，這次《2024 WE ARE我們的除夕夜》找來「這群人」及其幕後原班人馬合體，由石頭擔任總導演、展瑞為執行導演拍攝短片，再展十足默契。回想成軍多年，大家不只過年同樂，私下也常常相約打牌、玩桌遊，尼克也說，回憶這10多年來，曾有次其中幾人因為玩桌遊玩到吵架，事後還檢討覆盤，令他印象十分深刻。
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