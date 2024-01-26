王毅將與美國安顧問蘇利文會面 中外交部：談中美關係、台灣問題
美國總統拜登去年11月與中國國家主席習近平會面後，雙方皆表示有意重啟中美高層互動，中國外交部發言人週五在記者會上指出，中國外交部部長王毅和美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）預計會在接下來的兩天於在泰國曼谷會面，雙方會談預計將針對台灣問題以及美中關係表達各自立場。
國際中心楊智傑／綜合報導
外媒此前報導，美國國家安全顧問蘇利文飛往泰國，將與中國外交部長王毅討論葉門叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊紅海航運情事，不過中國外交部發言人汪文斌今（26）在記者會上表示，雙方保持戰略溝通是中國和美國國家元首達成的共識，因此王毅將針對中美關係、台灣問題等表明中方立場，也會就共同關心的國際和地區問題與美方交換意見。
在拜習會之前，中國與美國因為對於台灣問題的立場分歧，還有「間諜氣球」飄過美國上空，導致雙邊關係陷入低谷。
《金融時報》稱雙方這次的會面是在賴清德贏得台灣總統大選後舉行，而美國也對於中國在賴清德就職前會做出什麼行為呈現密切關注，雙方預計在會談中談及此事。
美國國家安全委員會發言人華森（Adrienne Watson）則表示，雙方這次會晤是延續拜登與習近平「維持戰略溝通」的承諾，蘇利文這趟泰國行除了與王毅會面，也會和現任泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）和副總理兼外交部長班普里（Parnpree Bahiddha-Nukara）會面。