特企／嘉義智選假日酒店攜嘉市好店　迎龍年送好物

嘉義智選假日酒店與嘉市好店業者攜手合作，熱情呈獻 2024年春節期間精彩活動。2024 春節特邀嘉市好店品牌商，包含里響咖啡、老楊方塊酥、奮起福及聖保羅等在地知名業者提供農曆除夕至初三的客房伴手禮，每日共計 154 份，讓入住的賓客感受到濃厚的春節氛圍。
伴手禮精選來自嘉義本地的好味道，除夕以「回到初心，喝杯咖啡好里響」為主題嚴選里響咖啡-阿里山濾掛式咖啡；初ㄧ以「家和方成事，老楊方塊酥」為題提供老楊方塊酥-鹹蛋黃餅；初二則以「奮發圖起造幸福，奮起福米餅」推出奮起福-阿里山特濃米奶茶；初三更以「一早問聲好，笑臉好 Q 彈，聖保羅 Q 餅」為題，挑選聖保羅的 MINI Q 作為壓軸禮品。這些美味伴手禮將在農曆除夕至初三每日放置在客房中，為賓客帶來溫馨且多樣化的幸福節慶。
嘉義智選假日酒店總經理賀威添更表示，酒店在春節期間迎來訂房高峰，除夕至初三的預訂率已達到 8 成。目前在 IHG 官網價格，除夕房價為 6,500++元起，後三天為 8,500++元起。每房還將贈送嘉市好店房物小禮、免費客房 minibar 一次（無酒精飲品及果汁）以及入住時可憑代幣（每房一枚）參與酒店舉辦之扭蛋機活動，同時，更可享用下午茶免費供應-包含爆米花、棉花糖、霜淇淋、莫凡彼冰淇淋等。
此外，酒店全天候提供免費咖啡、茶及餅乾點心，為賓客在龍年新春的開端即帶來一個充滿美好回憶的春節假期。