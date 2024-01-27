NBA／「老大」Kobe驟然離世讓Tatum學會珍惜　自曝時常致電LeBron

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「我們彼此認識，他也叫我隨時聯絡他，但那時的我還懵懵懂懂的，以前我只是想像他所做到的一切，都不敢打擾他。但是在發生那件事（Kobe意外離世）之後，我真的希望自己當初能多聯繫他一些，我有太多問題想知道答案，這件事真的給了我一次教訓。」
「現在我面對聯盟當中年紀較大的球員，就不再猶豫了，就像LeBron James，他就是我經常傳訊息和打電話的一個人。從場上比賽到如何照顧身體，再到場下的一些商業活動，人們都願意给出他們的經驗和答案，我只要願意去問就可以了。」Jayson Tatum說道。
至於綠衫軍開季至今，團隊配合狀態相當良好，甚至也曾締造主場20連勝紀錄，對此Jayson Tatum則是表示，現在的塞爾提克是他效力過最有天賦的球隊。「這是到目前為止我效力過最有天賦的球隊，同時也是最無私的球隊。這不是說我們之前就没有天賦或者自私，而是現在我們先發五人的天賦水平，以及我們在職業生涯中所處的位置。
我們有Jrue Holiday，他以前拿過冠軍，我們有入選過全明星的球員，我也連續幾年入選了，大家薪水也都很不錯，但我們真的是每一場比賽，都願意為了贏球去做任何事。」
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