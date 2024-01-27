NBA／Kyrie Irving缺陣超過18場！無法觸發激勵獎金 損失3062萬
Kyrie Irving近年出勤率直線下滑，根據最新報導，他今（27）日也將因為左手拇指扭傷而缺席達拉斯獨行俠客場出戰亞特蘭大老鷹的比賽，由於確定無法達到聯盟規定單季挑戰年度獎項的65場資格，因此Irving將無法得到合約中高達100萬美元（約3062萬台幣）的激勵獎金。而薪資專家Bobby Marks也指出，實際上這對於Irving來說是很難達到的一個附加條款，因為他在2018-19賽季後，就再也沒出賽超過65場。
記者黃建霖/綜合報導
NBA在上一次勞資協議中，為了解決球員和球隊過度輪休的問題，因此對賽季大多數獎項做出了必須至少出賽65場的限制，而部份明星球員的合約中，帶有進入最佳陣容等主力獎項可以領取的激勵獎金條款，也將因此而受到影響。
今天獨行俠對老鷹的比賽，將是Irving本賽季出戰的第18場，因此他確定無法達到單季出賽65場的資格，在Irving與獨行俠於2023年9月簽下的3年1.2億美元合約中，有每年200萬美元的獎勵獎金條款。
具體內容為，若Irving單季例行賽出戰場次達到65場，他將獲得合約中價值100萬美元獎金。 同時，如果獨行俠單季在例行賽勝場數超過50場，Irving將再獲得100萬美元的獎金（但要觸發此條件，Irving至少必須出賽超過50場）。
獨行俠會加入這兩項條款，主要還是近年Irving出勤率比較不理想，無論是因傷缺陣，還是因為一些個人原因還沒打，時常無法上場為球隊出賽，在2022-23賽季這位超級球星只打了60場比賽。而且Irving上一次單季出賽達到65場，已經是遠在2018-19賽季為波士頓塞爾提克效力之時。