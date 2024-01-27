防詐意識提高！LINE官方出面澄清 兩款「正港」帳號不用怕安心點
詐騙層出不窮，民眾對於LINE上收到不明訊息也提高了警覺性，LINE日前提醒，官方有兩個正港的官方帳號，不常見，但會是重要的官方訊息提醒，兩個帳號為「LINE」、「Service Messages」，且最好的辨識方式就是認明「綠色盾牌」，綠色盾牌才是官方認證通過的企業帳號。
記者周淑萍/綜合報導
防詐意識提高，如果有收到一封來自某某官方帳號的訊息，不少人看到這裡也許有不少用心中的警鈴已經作響，深怕又是哪個偽冒的帳號要來與自己聯繫。官方指出，一般來說要來辨識帳號真偽，可以用官方帳號前方的「綠色盾牌」來確認該帳號是否是被LINE認證過的企業帳號。同時，官方提供兩個LINE重要的官方帳號，不常見但確定是「正港」的LINE 官方帳號。
🟡「LINE」官方帳號，在下列三種情況下會收到
1當用戶於LINE應用程式中執行移動帳號
2於其他LINE相關服務中嘗試登入時
3企業官方帳號的通知型訊息
🟡「Service Messages」官方帳號，與用戶生活相關的常見狀況會收到此官方帳號的推播：
1 填寫客服表單後，進度更新推播
2 透過使用Mini App的商家訂購商品
3 使用個人檔案工作室的服務，進度更新推播
此外，官方也提到，為了加強用戶們帳號設定的完整性及健康度，過去有使用過聊天室列表上方推廣提醒用戶完成認證延伸閱讀。現在，LINE團隊也將透過Service Messages官方帳號來推播提醒，請大家收到訊息時，放心點開並盡快完成基本資訊設定，而帳號設定的完整性可以在忘記密碼時能夠重設密碼，或是換機時可以更順利，建議及早完整自己的帳號設定。