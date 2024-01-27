NBA／Doncic單場73分！迎大飆分時代　砍70分以上年輕球星一次看

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達拉斯獨行俠本場面對亞特蘭大老鷹，東契奇首節就展現火熱手感，11投8中，包含三分球3投2中，攻下18分。進入第二節後，內外線進攻來去自如，單節10投8中，三分球則是3投3中。截至半場，東契奇就拿下41分、5籃板外加4次助攻。
在第三、第四節則都個別攻下16分，最終寫下73分、10籃板和7次助攻的紀錄。同時，東契奇更成為繼喬丹（Michael Jordan）後首位在25歲之前就砍下60分的年輕球員。
Damian Lillard（33歲）：波特蘭拓荒者，2023年2月26日，71分。
Damian Lillard在面對休士頓火箭的比賽中，全場射進瘋狂的13顆三分球，在上半場就交出19投13中的宰制表現，三分球更是11投有8中，拿下41分。進入下半場，Damian Lillard暫緩腳步在第三節拿下9分後，決勝節再次發威，接連撕破休士頓火箭防線，並命中多顆超高難度三分球，最終拿下71分，在當時成為NBA史上第8位單場飆破70分的球員。
Donovan Mitchell（27歲）：克里夫蘭騎士，2023年1月2日，71分。
Donovan Mitchell領軍騎士在主場迎戰公牛，上半場表現一般，攻下16分，但進入下半場後手感急速增溫，第三節單節得分就超越上半兩節，拿下24分，在末節的正規時間結束前，就飆出個人生涯新高的58分。
進入延長賽後，更是擔下騎士全隊得分火力，拿下全隊15分鐘的13分，最終砍下71分紀錄，全場共34投22中，包含三分球15投7中。
Joel Embiid（29歲）：費城76人，2024年1月22日，70分。
費城76人出戰馬刺，Joel Embiid在首節就狂攻內線，單節拿下24分，進入第二節後， Joel Embiid則靠著內線進攻和罰球拿下10分，這讓他在半場結束的數據來到34分10籃板外帶2次助攻。
進入下半場後，Joel Embiid似乎才結束暖身，在第3節結束前4分鐘，Joel Embiid達標個人生涯的第8次單場50分紀錄。第三節共15投10中，單節再拿25分，末節Joel Embiid先下場休息，直至比賽中段才返回球場，在比賽鐘響前1分41秒上籃得分，超越由Wilt Chamberlain寫下的68分隊史紀錄，這也讓他成為NBA歷史上第9位單場拿下70分的球員。
Devin Booker（27歲）：鳳凰城太陽，2017年3月24日，70分。
7年前Devin Booker寫下紀錄的年紀由為誇張，他當時僅20歲，他在前三節就砍下42分，並在決勝節後完全開啟砍分模式，單節攻下28分。全場共40投21中，三分線11投4中，但布克依賴著頻頻切入內線製造犯規，26次站上罰球線並罰進24球，最後取得70分、8籃板、6助攻，寫下當時聯盟第10的單場得分最高紀錄。
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