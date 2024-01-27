NBA／Doncic砍73分背後意義：進攻效率暴漲！破張伯倫紀錄不是夢

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聯盟進攻效率每一季都在提升 上一季創下歷史高點
如果你還記得，在2022-23賽季，金塊、國王等球隊打出了驚人的進攻表現，聯盟整體進攻端的發揮也有大幅度的成長，這讓防守者以及團隊防守更加難以為繼，面對手感火燙的夜晚，他們只能繳械投降。
在2022-23賽季的1230場比賽中，聯盟每百回合的得分為114.1分，這是NBA自從開始統計逐場數據的27年中的最高數字，當然也遠高於之前的任何賽季。 它大幅拉高了2020-21賽季創下的每百回合111.7分的歷史高點。並且從2021-22賽季的111.4，提升到上賽季的114.1，是過去18年來最大幅度的漲幅。
NBA過去5年聯盟的平均進攻效率為：
2018-19：109.7，提升幅度1.9
2019-20：110.1，提升幅度0.4
2020-21：111.7，提升幅度1.6
2021-22：111.4，提升幅度-0.3
2022-23：114.1，提升幅度2.7
而2023-24賽季至今，聯盟進攻效率高達115.9，如果這個數字維持到賽季末，將繼續刷新去年才剛創下的數字。而分析原因，本季聯盟的節奏99.2比上一季的99.1提升了一些；真實命中率58.2%，也必上一季的58.1%，更高一些；而最為直觀的——本季的場均出手數89.2比上一季的88.3多了將近一球，速度越打越快，回合越打越多，讓進攻球員處在一個更舒服的節奏之中。
業界專業分析提升進攻表現 狼王：打破單場100分不是不可能
聯盟各隊透過專業的情蒐和數據分析，不斷採用更有效率的進攻模式，進化速度也越來越快，像是在上一季聯盟的2分球命中率就創下歷史新高，達到53.3%，也是NBA31年來首次單季2分球命中率（每次出手平均1.065分）超過3分球命中率命中率（每次出手平均1.061分）。
這樣效應也輻射到個人，讓球星的單場得分屢創高峰，不斷打破個人或隊史紀錄，前幾天Joel Embiid才剛剛砍下70分，成為NBA史上第9位單場70分以上的球員，很快Doncic就在今天加入「70分俱樂部」的行列。
退役傳奇球星「狼王」Kevin Garnett近期在《All the Smoke》節目上也對此話題表達自己的意見，他表示Embiid上場38分鐘就拿到70分，如果打滿48分鐘、又或是進入延長賽，突破張伯倫的紀錄並非癡人說夢。
在如今例行賽越來越不受重視的現代，或許已經沒有太多球員會為了單場得分而去冒著可能受傷的風險，像今天Doncic在賽後受訪時就顯得相當平靜、沒有太多激情，只表示自己對於球隊贏球更開心。
不過在不久後的未來，隨著進攻效率提升，球員身體受到更完善的照顧，或許打破被認為是NBA最難以突破的紀錄——單場100分，或許真的不再是不可能的事。