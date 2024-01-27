NBA／勇士戰績爛一哥背鍋！ 美媒曝Curry休賽季曾參與球隊決策
美國職籃NBA金州勇士在昨（26）日以一分之差不敵沙加緬度國王，也吞下本季第23敗，目前19勝23敗的戰績在西區名列第12，僅優於灰熊、拓荒者、馬刺，如今有美國媒體指出，勇士一哥「咖哩小子」Stephen Curry對於本賽季球隊到目前為止的表現感到沮喪，並透露Stephen Curry曾在去年夏天參與球隊決策。
記者陳品翔／綜合報導
關於Stephen Curry對於本賽季球隊的想法，金州勇士隨隊記者Anthony Slater表示：「他（Stephen Curry）對於這個賽季感到沮喪，由於禁賽關係，Draymond Green缺席了許多場比賽，這讓人很沮喪，Curry不喜歡他們的戰績。我認為在某種程度上，Curry感覺到了職業生涯的衰落，儘管他的巔峰期已經持續了很長一段時間，而且看起來不會太快結束，但當你35歲的時候，你的生涯還是會受到影響的，所以他現在就想要競爭。」
「Stephen Curry參與了今年夏天的球隊決策，包括Jordan Poole和Chris Paul的交易，以及優先考慮引進更多的老將，像是Dario Šarić。他們在季前期間談論過，包括Curry在內，都表達了他們有多愛這套陣容。這套球員們和Curry都喜歡的陣容，如今卻並沒有發揮出應有的實力。」Anthony Slater說到。
至於勇士隊二當家Klay Thompson，Slater則是認為他想要在勇士隊終老。「關於在勇士的未來，賽季開始前我曾採訪KlayThompson，他很明顯想回來。我認為Klay對於自己在勇士的期間和過往斬獲的傳奇，有著浪漫的情懷，他對這樣的感覺比一般球員更深刻。「我認為勇士會留下Klay Thompson，因為他對於這支球隊的意義相當重要，如果有其他球隊願意把他的薪資，提高到勇士之前不願意提供的水平，那麼也許他們會同意那個數字。如果沒有，也許Klay還是必須得降低他的價碼。 」Anthony Slater說到。