機車發不動！路邊車行「報價2600」 他牽200m一問傻眼：只要450
機車行修車報價過去就曾引發爭議，近日再度出現民眾抱怨。一名網友發文指出，他因為機車發不動，將車牽到附近隨便一間車行維修，對方檢查將近半小時，維修費報價2600元，結果原PO再將車牽到200公尺處另一間直營車行，這次店家僅檢查3分鐘，就報價只要450元，還順便幫他驗排氣、巡車況，前後不到半小時就搞定。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友近日在臉書社團「我是大安人」中發文抱怨，表示他剛吃完飯發現機車無法發動，因此牽到附近機車行檢查維修，對方檢查了快半小時，指出車子內部線圈壞掉，若要維修需花2600元。
原PO想再確認看看，因此將機車牽到距離200公尺左右另一間直營車行檢查，沒想到對方才看3分鐘，就直接說是火星塞接頭壞掉，只需花450元維修即可，還順便幫原PO機車驗排氣，再把車子巡過一輪，「前後不到半小時搞定」，讓他忍不住直言：「大家修機車要留意敲竹槓的店！」
貼文曝光後，不少人也分享類似經驗，「我也有過這經歷，騎我爸的老車顧路，剛好旁邊有機車行說要幾千到萬。之後我爸牽去認識的機車行，換顆火星塞100塊解決」、「之前去市民大道永吉路口的機車行換皮帶，還跟我說傳動軸要一起換不然皮帶沒保固」。
事實上，針對機車行如何獲利和生存的議題，《NOWnews》日前也曾實際訪問車行老闆，他坦言「維修費確實是主要收入，但最近物價飆漲，許多店還要負擔電費、房租等，就算騎機車的人多，環境甚至卻比30年前還差，工資上漲也讓很多老闆不再教授學徒」。此外，「現在以傳統機車行爲本業，通常只求不餓死就好，這2年疫情其實已經倒了一堆店，真正還在市場上的人，通常都是用工時來換取營收，1天工作10小時以上已經是常態」。