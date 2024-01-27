三星Galaxy S24容量「免費升級」最後機會　遠傳優惠延長至2/4

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根據遠傳觀察，Galaxy S24 開放預購以來，熱況較前代成長4成，其中以搭配星粉最愛的S Pen的頂規Galaxy S24 Ultra人氣最旺，強佔7成，其中顏色以鈦灰最受歡迎。即日起開放先前預購用戶領機，預計1月31日起正式開賣，此外，日前在預購期間有「免費小升大」優惠將延長至2月4日，能以256G的價格帶走512G的旗艦機，等同現折4,000。
申辦心5G指定資費， 就能免萬元入手S24系列旗艦機，再享舊機換新機最高再折４,000元、 VIP續約最高折5,000元、加購三星原廠穿戴配件最高折3,000元、送遠傳星機保1個月0元、買空機獨家送磁吸守護禮。
🟡中華電信
將於1月31日上午8點起陸續於全台指定服務據點及中華電信網路門市開賣，只要於2月29日前完成購機程序，可獲得開賣禮45W快充旅充組Type C和指定背蓋。先前於網路門市完成新機預購者，即日起可優先領機，並享原廠早鳥禮「容量免費升級至512G」等同現享4000元回饋＋「透明多功能保護殼(價值1,490元)」。
另有0元資費方案，申辦精采5G月繳1,399元(48個月租期)，Galaxy S24 256G 0元入手、上述資費搭舊機換新機加碼折3,000元、VIP最高折5,000元。Galaxy S24 Ultra 256G專案價6,990元、Galaxy S24+最低0元起，並加碼贈Galaxy Watch 6 Classic系列合購優惠折4,000元。
🟡台灣大哥大
將於1月31日開賣三星首款AI手機Galaxy S24旗艦系列，2月底前新申辦、續約、攜碼任一專案購買Galaxy S24系列，還有機會抽中總價值近15萬元大禮組合，大禮包括三星BESPOKE雙循環四門旗艦冰箱640L，與BESPOKE Jet elite extra無線變頻吸塵器。
Galaxy S24系列搭指定專案0元帶回家 VIP續約最高折5,000元，申辦台灣大指定專案月租1,399元，Galaxy S24系列最低0元帶回家，老客戶購機專案價最高折2,000元，VIP續約最高折5,000元，實體門市舊換新最高再折2,000元。同時，台灣大提供MyVideo、KKBOX、GeForce NOW雲端遊戲服務，最高3個月免費體驗。