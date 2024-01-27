T1／「表弟」卡森斯20分準大三元！雲豹101:108輸海神　6連勝終止

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海神主帥喬伊斯賽前表示，要帶著「尊敬但不畏懼的心態」面對卡森斯，場上做好戰術執行，嘗試贏下比賽。他也表示上一季已有和霍華德交手的經驗，應該有助於球員在面對前NBA球星時，在肢體對抗和心態上做好武裝。
本場比賽開打後，卡森斯打得頗為活躍，自己有分數進帳，也曾從後場一條龍推進、助攻隊友得分，不過海神有備而來，球隊首節外線空檔把握度高，團隊7名球員有分數進帳，以27:22暫時取得領先。
次節卡森斯抓下進攻籃板後完成三分打，也屢次利用身體優勢，製造犯規站上罰球線，單節進帳10分；但海神展現前冠軍球隊的底蘊，邱子軒單節3顆三分球、拿到11分，庫薩斯和布銳克曼也有出色發揮，他們反而在這一節將分差持續拉大，半場打完以61:52領先。
易籃再戰後，雲豹防守仍然算不上理想，胡瓏貿和邱子軒連進三分球，讓海神帶著19分領先進入到末節。不過雲豹士氣正處於高檔，高錦瑋、林信寬等小將打得相當有膽識，連續三分攻勢，讓主場軍打出13:4的高潮，將分差縮小到10分。
這時海神後衛邱子軒膝蓋受傷，被擔架抬出場，海神失去一大將，戰局更加艱困。雖然卡森斯因為5次犯規座在場下，但雲豹其他球員依舊有出色發揮，高錦瑋妙傳讓威廉斯籃下進球，雙方只剩下6分差。
這時候布銳克曼高難度的上籃，讓海神稍微止血，之後艾倫又接獲助攻上籃，雙方又回到雙位數差距，雲豹不得已必須換回卡森斯，他上來之後很快完成一次三分打，讓雲豹在最後1分28秒比數追成99:104。
關鍵回合，布銳克曼和庫薩斯擋拆，後者接獲傳球籃下得分，下一回合雲豹失誤，之後庫薩斯再單吃卡森斯一球，分數再次被拉開，最後的結果也大致底定。