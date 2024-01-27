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T1／「表弟」卡森斯20分準大三元！雲豹101:108輸海神　6連勝終止

▲T1台啤雲豹洋將卡森斯總計13投6中，攻下20分15籃板8助攻的準「大三元」數據，但台啤雲豹仍不敵高雄全家海神。（圖／T1聯盟提供）
▲T1台啤雲豹洋將卡森斯總計13投6中，攻下20分15籃板8助攻的準「大三元」數據，但台啤雲豹仍不敵高雄全家海神。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（27）日繼續代表T1台啤永豐雲豹出戰例行賽，他們在主場對上高雄全家海神，這場比賽卡森斯他總計13投6中，攻下20分15籃板8助攻的準「大三元」數據，球隊以101:108不敵海神，6連勝被斬斷，這也是在卡森斯來到台灣後，雲豹吞下的首敗。

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上一周是卡森斯來台後的頭兩場賽事，他首秀發揮差強人意，不過第二戰就迅速調整，砍下25分17籃板帶領球隊擊敗新北中信特攻，拿下6連勝、直接升上T1聯盟的龍頭。

▲卡森斯本周繼續代表T1台啤永豐雲豹隊出戰，他在比賽中一度從後場帶球推進助攻得分，讓人印象深刻。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯本周繼續代表T1台啤永豐雲豹隊出戰，他在比賽中一度從後場帶球推進助攻得分，讓人印象深刻。（圖／T1聯盟提供）
海神主帥喬伊斯賽前表示，要帶著「尊敬但不畏懼的心態」面對卡森斯，場上做好戰術執行，嘗試贏下比賽。他也表示上一季已有和霍華德交手的經驗，應該有助於球員在面對前NBA球星時，在肢體對抗和心態上做好武裝。

本場比賽開打後，卡森斯打得頗為活躍，自己有分數進帳，也曾從後場一條龍推進、助攻隊友得分，不過海神有備而來，球隊首節外線空檔把握度高，團隊7名球員有分數進帳，以27:22暫時取得領先。

▲卡森斯上半場攻下14分6籃板4助攻，不過台啤雲豹落後給來訪的海神隊。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯上半場攻下14分6籃板4助攻，不過台啤雲豹落後給來訪的海神隊。（圖／T1聯盟提供）
次節卡森斯抓下進攻籃板後完成三分打，也屢次利用身體優勢，製造犯規站上罰球線，單節進帳10分；但海神展現前冠軍球隊的底蘊，邱子軒單節3顆三分球、拿到11分，庫薩斯和布銳克曼也有出色發揮，他們反而在這一節將分差持續拉大，半場打完以61:52領先。

易籃再戰後，雲豹防守仍然算不上理想，胡瓏貿和邱子軒連進三分球，讓海神帶著19分領先進入到末節。不過雲豹士氣正處於高檔，高錦瑋、林信寬等小將打得相當有膽識，連續三分攻勢，讓主場軍打出13:4的高潮，將分差縮小到10分。

這時海神後衛邱子軒膝蓋受傷，被擔架抬出場，海神失去一大將，戰局更加艱困。雖然卡森斯因為5次犯規座在場下，但雲豹其他球員依舊有出色發揮，高錦瑋妙傳讓威廉斯籃下進球，雙方只剩下6分差。

▲邱子軒第二節投進3記三分球，單節攻下11分。（圖／T1提供）
▲邱子軒第二節投進3記三分球，單節攻下11分。（圖／T1提供）
▲高錦瑋切入禁區，這場比賽他在末節命中外線，帶起雲爆追分氣勢。（圖／T1聯盟提供）
▲高錦瑋切入禁區，這場比賽他在末節命中外線，帶起雲爆追分氣勢。（圖／T1聯盟提供）
這時候布銳克曼高難度的上籃，讓海神稍微止血，之後艾倫又接獲助攻上籃，雙方又回到雙位數差距，雲豹不得已必須換回卡森斯，他上來之後很快完成一次三分打，讓雲豹在最後1分28秒比數追成99:104。

關鍵回合，布銳克曼和庫薩斯擋拆，後者接獲傳球籃下得分，下一回合雲豹失誤，之後庫薩斯再單吃卡森斯一球，分數再次被拉開，最後的結果也大致底定。

▲卡森斯上半場攻下14分6籃板4助攻，不過台啤雲豹落後給來訪的海神隊。雙方在前兩節就有很多肢體衝突，卡森斯和胡瓏貿一度爆發衝突。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯上半場攻下14分6籃板4助攻，不過台啤雲豹落後給來訪的海神隊。雙方在前兩節就有很多肢體衝突，卡森斯和胡瓏貿一度爆發衝突。（圖／T1聯盟提供）

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