臺東「年味慢農市集」快閃台北爆人潮 　忠泰樂生活逛鬧春有樂市

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這次SLOW SUPER臺東年味慢農市集有二十多家來自台東有機友善農友，堪稱一時之選。像是，近年頗受歡迎的鳳梨釋迦、全國十大神農種植 的有機紅烏龍、外銷日本等級的鰻魚，還有受到日本人喜愛的金菊花茶、 台東第一家原住民酒廠的糯米酒、曾進貢給日本天皇的白米品種等。
臺東縣政府表示，為了搭上年貨的採購的需求，SLOW SUPER臺東年味慢 農市集所銷售的品項也特別圍繞在年味上頭，不可或缺的零食，如糙米 花生、一口米香、有機Q梅、牛軋糖、洛神土鳳梨酥等;午茶所需的咖 啡、茶飲;優質烹調食材，如椴木香菇、麻油薑、白米等。
SLOW SUPER臺東年味慢農市集也邀請了東台灣最難訂位的法式餐廳Sinasera 24主廚楊柏偉，以市集裡的麻油薑、椴木香菇等，重現奶奶每年年夜飯必定製作的麻油雞飯。
另外，去年2023年剛開幕的大直新商場NOKE忠泰樂生活，也舉辦年禮市集「鬧春有樂市 NOKE NEW YEAR MARKET」，以非典型年貨大街為活動概念，精選20個質感品牌，創造好選物的新生活提案，即日起至2月18日，邀約民眾來逛春市辦年貨。
鬧春有樂市集結了選品、器物、植栽、藝術，到甜品、飲食、咖啡、茶酒，提供新派觀點的年禮大賞。包括最日本古典美學「裏山古物」與最侘寂禪意的「0343 CONSERVATORY」塊根植物，將聯手創作以古物加盆栽的造景裝置；創造恐龍藝術新形象的創作團隊「黑青」與跨界植栽品牌「PIBI GARDEN」，帶來最生龍活虎的設計花器等。
市集名單還包含餐廚精品「COQUOLOGY 料理生活」，以超有年味的民藝漆器「光山行」、獨創香氛語彙的「郁郁 YùYù」等。甜點也有法餐名廚簡天才旗下「LA ONE bakery」，台北法式點心「珠寶盒」的兩款新春龍年禮盒「島的祝福」，食物設計師陳小曼的保存食品牌「LOUU」推出全新「爆竹禮盒」 。
除了常態參展品牌，每個週末都邀請一個人氣店家驚喜快閃，像是本週就邀請到秒殺團購日式甜點的虛擬喫茶店「小森家 Moriya」，與台灣獨有原生種野草茶「三玉號」攜手推出「野茶菓事」。2月3日~2月4日，則邀請到根於日本九州、落腳彰化鹿港的超夯絹系蒙布朗霜淇淋「米弎豆 MISATO」。2月17日~2月18日，則由「雪場咖哩」壓軸，以大年初八稻穀生日為主題的「稻穀日的咖哩小食堂」，展演咖哩創意小米食。