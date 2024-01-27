暖氣30度「開半天還是冷」！內行曝少1關鍵動作 台電也認證
近日寒流襲台，不少人在家中做足抗冬準備，暖氣更是每戶人家必備。不過，就有一名網友抱怨，他把暖氣調高到30度，吹半天卻還是覺得家裡冷颼颼，讓他感到非常困惑，貼文曝光後，立即釣出內行人解答關鍵動作：「暖氣你要風口往下方才有用，不然你開到30度暖空氣還是下不來。」 台電過去也曾發文提醒此事。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（26）日在PTT發文，他以「為什麼台灣的暖氣都沒啥效果」為題，表示現在買冷氣，一般都會選擇具有暖氣功能的，但比起夏天只要開半小時冷氣，就能感覺到氣溫涼爽舒適，冬天開暖氣即使設定30度，運轉半天仍舊冷颼颼，讓他忍不住好奇問：「有什麼原因嗎？」
貼文曝光後，有網友指出，「你家太通風惹」、「我的老房子的都很通風，暖氣要爆電費才會暖」。不過，也有不少人突破盲點，「暖氣你要風口往下方才有用，不然你開到30度暖空氣還是下不來」、「又一個和我一樣的不知道熱風要往下吹」、「要配電風扇把上面的熱氣吹下來」。
事實上，台電過去就不斷發文提醒，「將空調切換為暖氣模式時，會反轉冷媒循環方向，吹出熱風讓室內變暖和，要記得讓出風口『朝下』」。台電解釋原理，「因為熱空氣上升冷空氣下降，若將出風口朝上，熱空氣反而會積在天花板下不去，或是空調將上方熱風吸回，誤判室內已升溫，停止送熱風，影響暖房效果」。