川普誹謗女作家案遭法院判賠26億元！分析：對選情是一柄雙面刃
美國前總統川普（Donald Trump）遭女作家卡洛爾（E. Jean Carroll）控訴，曾在近30年前性侵過她，事後又不肯承認，還堅稱不認識她，更反譏卡洛爾是在炒作回憶錄銷售量，害她聲譽受損，提告川普誹謗。而紐約曼哈頓陪審團26日裁定，川普須賠償卡洛爾8330萬美元、約新台幣26億元。川普第一時間已回應將會上訴，而這項判決是否會對川普的競選之路造成影響，《BBC》分析認為將是一柄雙面刃。
記者倪浩軒/綜合報導
《BBC》報導引述雪城大學（Syracuse University）教授瑞賀（Grant Reeher）的看法，瑞賀認為官司纏身對川普的選情來說有利有弊，一般民眾對他的觀感可能會在一次次的訴訟中降低，但對川普的支持者來說，卻會變得越來越忠誠，凝聚力與向心力越來越強，且這種趨勢甚至擴散到越來越多共和黨員之中。
瑞賀指出，川普總是稱自己的官司是遭到政治迫害，他很擅長將這些訴訟的困局轉向解釋為他個人榮譽的勳章，就像是戰士的傷疤。瑞賀認為，川普的這種策略或許有助於鞏固自己在共和黨初選的領先地位，但等到真正大選，一般民眾是否買單還有待觀察。
政治分析家克勞利（Brian Crowley）表示，2月24日的南卡羅來納州共和黨初選，將會是很好的觀察指標，可以驗證在官司敗訴後，是否會影響川普的選情。
克勞利認為，雖然民調顯示川普仍遙遙領先海莉（Nikki Haley），但最新的官司判決可能會成為海莉扭轉選情的一個突破口，海莉將試圖說服共和黨員去思考，一個官司纏身、風格充滿爭議的川普，是否能夠在全國總統大選中擊敗爭取連任的拜登（Joe Biden）。