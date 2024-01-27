T1／與卡森斯發生衝突！胡瓏貿透露賽後兩人聊天 將對抗留在場上
台啤永豐雲豹洋將「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（27）日在場上和高雄全家海神本土前鋒胡瓏貿發生衝突，賽後受訪時胡瓏貿說卡森斯是NBA等級的球員，自己要扛他本來就比較困難一些，另外也表示自己賽後有和卡森斯聊天，場上的事情就是留在場上，自己不願再多談。
記者黃建霖/桃園報導
海神這一場比賽讓四號位去扛卡森斯，胡瓏貿在上半場就和他有一些身體接觸，兩人之間的對抗火花很快被點燃，也演變成場上衝突，不過很快被裁判拉開，情況沒有擴大。
胡瓏貿賽後受訪時拒絕透露太多他們之間的對話，僅表示場上有一些垃圾話都很正常，他也強調自己就是一個小四號的球員，要守到一個洋將不是容易的事，「場下打完有和他有聊天，他也很正常的和我聊天，並和我說『情蒐時都有聊到我，說我會打得很兇悍』。」
而在比較霍華德和卡森斯之間的差距時，胡瓏貿生動地表示，「他們兩人的對抗性都非常好，我覺得霍華德比較像石頭，卡森斯是硬中帶柔軟，不會硬上，投籃能力也更出色一些，當然兩人力量都很大。」
卡森斯這一場比賽總計13投6中，攻下20分15籃板8助攻的準「大三元」數據，不過他領到了5次犯規，因此在末節追分時期，他有一段時間座在場下。