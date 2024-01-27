中華職棒／大巨蛋比賽有譜！富邦悍將評估可能性　但新莊仍是主場

影／卡森斯場上打出火氣！試圖傳達給胡瓏貿訊息：「我不會怕你」

▲卡森斯也和海神大前鋒胡瓏貿發生衝突。賽後受訪時他強調自己打得強硬只是為了在場上傳達一個訊息：「我不會怕你。」（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯也和海神大前鋒胡瓏貿發生衝突。賽後受訪時他強調自己打得強硬只是為了在場上傳達一個訊息：「我不會怕你。」（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/桃園報導

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）今（27）日嚐到加盟台灣職籃後的第一場敗仗，台啤雲豹以101:108不敵高雄全家海神，此役雙方身體對抗和卡位的強度強大，卡森斯也和海神大前鋒胡瓏貿發生衝突。賽後受訪時，卡森斯強調自己打得強硬只是為了在場上傳達一個訊息：「我不會怕你。」

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這一場比賽開賽沒多久，胡瓏貿和卡森斯在卡位上就發生衝突，兩人出現肢體接觸，並在嘴巴上展開交鋒。見此情況，裁判也趕緊將兩人給拉開，避免情況變得更嚴重。

▲卡森斯和胡瓏貿在場上發生衝突，但在場下恢復友好，並且進行了一些談話。（圖／T1聯盟提供）
▲卡森斯和胡瓏貿在場上發生衝突，但在場下恢復友好，並且進行了一些談話。（圖／T1聯盟提供）
卡森斯：尊重胡瓏貿作為一名運動員的表現

對於兩人之間產生的火花，卡森斯表示，「我想他在努力完成自己的工作，當然我不會懼怕他，在場上我就是傳達給他一個訊息：『我不會怕你』，我尊重他做為一名籃球員的表現，我則是一直都專注在如何贏得比賽，而他只是在完成自己作為一名球員的工作。」

卡森斯也進一步解釋說，「我一直都是比較情緒化的球員，當球隊需要能量時，我會把能量帶到球場上。對方球員怎麼做我不能控制，因此我就是做好自己該做的事。球隊今天比較缺乏能量，所以我必須要把能量帶到場上，我不認為自己這場有打得太情緒性，這就是籃球。」

▲胡瓏貿。（圖／T1聯盟提供）
▲胡瓏貿打球一向兇悍，但他強調場上的東西就會留在場上。（圖／T1聯盟提供）
胡瓏貿強調場上的東西留在場上　兩人賽後有聊天

這一場比賽海神讓四號位去防守卡森斯，中鋒則留在了禁區護框，前兩節收到不錯的效果，但對於胡瓏貿和呂威霆等人來說，要扛住這一名前NBA球星，會比較吃力一些，他們必須在場上採取一些措施，避免被對方的氣勢給壓過。

胡瓏貿說，「我自己就是一個小四號，要守到一個洋將不是容易的事，但在比賽結束後，我有和他有聊天，他也很正常地和和我聊天，並和我說『情蒐時球隊有提到我，說我會在場上打得很兇悍』。」

至於兩人在場上到底說了些什麼，胡瓏貿拒絕透露，他直言「那都是不適合在記者會上講的話」，但也說明這些東西都已經留在場上，不會放在心上。

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