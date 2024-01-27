影／卡森斯場上打出火氣！試圖傳達給胡瓏貿訊息：「我不會怕你」

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卡森斯：尊重胡瓏貿作為一名運動員的表現
對於兩人之間產生的火花，卡森斯表示，「我想他在努力完成自己的工作，當然我不會懼怕他，在場上我就是傳達給他一個訊息：『我不會怕你』，我尊重他做為一名籃球員的表現，我則是一直都專注在如何贏得比賽，而他只是在完成自己作為一名球員的工作。」
卡森斯也進一步解釋說，「我一直都是比較情緒化的球員，當球隊需要能量時，我會把能量帶到球場上。對方球員怎麼做我不能控制，因此我就是做好自己該做的事。球隊今天比較缺乏能量，所以我必須要把能量帶到場上，我不認為自己這場有打得太情緒性，這就是籃球。」
胡瓏貿強調場上的東西留在場上 兩人賽後有聊天
這一場比賽海神讓四號位去防守卡森斯，中鋒則留在了禁區護框，前兩節收到不錯的效果，但對於胡瓏貿和呂威霆等人來說，要扛住這一名前NBA球星，會比較吃力一些，他們必須在場上採取一些措施，避免被對方的氣勢給壓過。
胡瓏貿說，「我自己就是一個小四號，要守到一個洋將不是容易的事，但在比賽結束後，我有和他有聊天，他也很正常地和和我聊天，並和我說『情蒐時球隊有提到我，說我會在場上打得很兇悍』。」
至於兩人在場上到底說了些什麼，胡瓏貿拒絕透露，他直言「那都是不適合在記者會上講的話」，但也說明這些東西都已經留在場上，不會放在心上。