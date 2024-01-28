拜習通話安排中　白宮重申反對片面改變台海現狀

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白宮資深官員在電話背景簡報中表示，這次為期2天的會議讓雙方能深入討論實質議題，並就兩國關係發展與面臨的關鍵問題進行戰略性深入對話。
蘇利文與王毅同意維持這項戰略溝通管道，並將尋求更多溝通管道，不僅是內閣層面、雙向訪問，還包括兩國領袖在未來數月內進行通話。
至於拜登（Joe Biden）與習近平的確切通話日期，這名官員表示尚未敲定，但預計在未來數個月內舉行。
這名官員強調，美國外交溝通管道並未改變對中國態度。蘇利文在會議中指出，美中存在競爭，但不尋求發生衝突。蘇利文也與王毅討論雙方恢復軍事交流、推動打擊毒品合作與解決人工智慧安全與風險。美中還預計今年春季將舉行軍事海事磋商與戰區指揮官交流。
在台灣議題方面，官員表示，蘇利文重申美國致力於以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一個中國政策，美國反對片面改變現狀、不支持台獨，期待兩岸和平解決分歧立場。
這名官員表示，蘇利文也提到對中國不公平貿易政策、非市場經濟做法，以及針對美國企業報復行動的持續關切，以及美中關係存在的分歧議題，雙方並討論包括俄羅斯入侵烏克蘭、中東、紅海、北韓、南海與緬甸等議題。（編輯：施施）1130128