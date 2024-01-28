補助要來了！拜登將撒幣助晶片大廠建廠　台積電等多家企業入列

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《華爾街日報》引述熟悉談判情況的產業高層報導，即將宣布的補助用來啟動生產供智慧型手機、人工智慧（AI）和武器系統使用的先進半導體。
這些補助是530億美元「晶片法案」的一部分，旨在將先進微晶片的生產轉移到美國本土，並抵禦正在快速發展自主晶片產業的中國。該法案包括390億美元的製造補貼，涵蓋每個項目總成本的15%，每座晶片廠最高可獲30億美元補助，以及貸款、貸款擔保和稅務抵免。
報導指出，預計得補助金的可能受益者包括多家企業，其中最有可能獲得補助的是英特爾（Intel）。英特爾目前正在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州建廠，成本將超過435億美元（約台幣1.36兆元）。
另一間有可能獲得補助的是台積電，台積電在亞利桑那州鳳凰城附近有2個正在興建的工廠，總投資額達400億美元（約台幣1.25兆元）；韓國三星電子（Samsung）也是競爭者之一，目前在德州有一個173億美元（約台幣5412億元）的計劃。
除此之外，報導引述業界高層，其他可能補助對象還包括美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和格羅方德（GlobalFoundries）。
儘管晶片法案在2022年通過，但實施速度令人感到挫折。已有超過170家公司提出申請，但拜登政府至今只向非先進晶片廠發放了兩筆小額補助。
美國企業研究所技術與創新高級研究員萊因哈特（William Rinehart）指出，「在選情真正開始升溫前，顯然存在著為知名企業提供資金的壓力」。