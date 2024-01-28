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補助要來了！拜登將撒幣助晶片大廠建廠　台積電等多家企業入列

▲美媒指出，美國拜登政府預計在未來幾週公布對英特爾、台積電己及其他半導體公司的補助。圖為台積電董事長劉德音與美國總統拜登握手。（圖／美聯社／達志影像）
▲美媒指出，美國拜登政府預計在未來幾週公布對英特爾、台積電己及其他半導體公司的補助。圖為台積電董事長劉德音與美國總統拜登握手。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著2024美國總統大選日益緊張，拜登政府為強調在經濟方面的施政成果，美國媒體報導指出，預計在未來幾週，拜登政府將公布對英特爾、台積電和其他頂級半導體公司提供數十億美元的補貼，幫助建立新的半導體工廠。

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據《華爾街日報》報導，美國拜登政府預計將在未來幾周內向包括英特爾和台積電在內的半導體大廠提供數以十億計美元補助，幫助它們在美國建立新工廠。企業高層預期，上述消息正式發布的時間，可能會在美國總統拜登3月7日發表國情咨文演說之前。

《華爾街日報》引述熟悉談判情況的產業高層報導，即將宣布的補助用來啟動生產供智慧型手機、人工智慧（AI）和武器系統使用的先進半導體。

這些補助是530億美元「晶片法案」的一部分，旨在將先進微晶片的生產轉移到美國本土，並抵禦正在快速發展自主晶片產業的中國。該法案包括390億美元的製造補貼，涵蓋每個項目總成本的15%，每座晶片廠最高可獲30億美元補助，以及貸款、貸款擔保和稅務抵免。

報導指出，預計得補助金的可能受益者包括多家企業，其中最有可能獲得補助的是英特爾（Intel）。英特爾目前正在亞利桑那州、俄亥俄州、新墨西哥州和俄勒岡州建廠，成本將超過435億美元（約台幣1.36兆元）。

另一間有可能獲得補助的是台積電，台積電在亞利桑那州鳳凰城附近有2個正在興建的工廠，總投資額達400億美元（約台幣1.25兆元）；韓國三星電子（Samsung）也是競爭者之一，目前在德州有一個173億美元（約台幣5412億元）的計劃。

除此之外，報導引述業界高層，其他可能補助對象還包括美光科技（Micron Technology）、德州儀器（Texas Instruments）和格羅方德（GlobalFoundries）。

儘管晶片法案在2022年通過，但實施速度令人感到挫折。已有超過170家公司提出申請，但拜登政府至今只向非先進晶片廠發放了兩筆小額補助。

美國企業研究所技術與創新高級研究員萊因哈特（William Rinehart）指出，「在選情真正開始升溫前，顯然存在著為知名企業提供資金的壓力」。

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