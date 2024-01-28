空軍少校酒駕連續肇逃！找下屬頂罪遭識破 空軍司令部：重懲汰除
本月26日晚間9時許，花蓮警分局豐川派出所接獲報案，指花蓮市區發生連續2起車禍肇事逃逸，警方調閱監視器，通之41歲的歐姓車主到案，而歐男卻找來33歲的許姓男子幫忙頂罪。經警方調查，發現歐男為花蓮空軍教準部少校，許男則是歐男下屬，27日，警方將2人依「使公務人員登載不實」罪嫌，及歐男涉公共危險、過失傷害等罪嫌，送花蓮地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，26日晚間，警方獲報花蓮車站前有車輛肇逃，一台機車遭黑色小客車擦撞，但小客車卻肇逃落跑，之後該黑色小客車，又於中山路發生肇逃事件，一台自行車遭擦撞，又波及另一台自小客車。警方調閱路口監視器，以車追人通知歐男到案說明，但歐男卻與許男到派出所，許男供稱自己是肇事車主。
但警方發現，許男對於車禍經過支吾其詞，再次檢視監視器畫面，發現駕駛為歐男本人，且歐男的酒測值為0.71毫克，已明顯超標，另外，警方更發發現，歐男服役於花蓮空軍教準部（佳山基地），官階是少校，許男在同單位任職中尉，整起案件為長官找下屬頂罪的行為，訊後將2人依法送辦。
對此，空軍司令部於27日晚間發布聲明，指出歐姓少校酒駕肇事，又教唆許姓同仁頂替，將依「刑懲併行」檢討重懲汰除。空軍司令部表示，對於所屬官兵未能潔身自愛，漠視法紀，深表遺憾與痛心，已援引案例要求各單位賡續加強酒駕防制及法紀教育，防杜類案再次發生。