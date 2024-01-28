嘉縣長翁章梁行銷嘉義鮮Q米 親至台中辦試吃會

嘉義縣政府行銷「嘉義鮮Q米」新米種品牌，縣長翁章梁到台中辦理試吃會，邀請中日韓餐廳、鮮食開發業者及食品連鎖品牌業者參加。翁章梁縣長表示，鮮Q米取自日本原生種「牛奶皇后」，經台南區農業改良場9年培育而成，米飯帶有淡雅香氣及光澤，熱飯口感輕柔、冷飯Q彈，糙米不用浸泡，若市調滿意度高，將進軍食用米市場。
記者金武鳯/台中報導
縣長翁章梁表示，透過試吃會方式，希望能夠深入了解市場需求，並藉此機會聆聽業界的寶貴意見。這次的交流不僅是品牌建立的一部分，也是未來正式推廣上市所需的重要參考依據。
農業部農業改良場嘉義分場長陳榮坤說，鮮Q米有四分之一的日本牛奶皇后血統，經改良培育，台灣種米一年兩獲，直鏈澱粉含量低，倉儲三至六個月口感仍佳，餐飲業很適用。
「原味鮮Q白米」與「糙米」試吃會，菜色規劃呈現嘉義文化，前菜沙拉使用嘉義縣18鄉鎮一鄉一食材；具有上海風味的「烏魚子炒飯」，選用自東石的上等烏魚子；近年備受歡迎的韓國料理主流之一的「韓式握拳飯」，將糙米和白米混合，能深刻感受放冷後的Q彈米感，也帶領大家從舌尖出發，感受嘉義城市底蘊與生活風格！
透過這場「嘉義鮮Q米（台南20號）」為題的食宴試，展示嘉義鮮Q米的獨特風味，呈現多樣化的料理方式，創新融合傳統讓與會貴賓全面感受鮮Q米的魅力，同時透過與業者深度對談，以縣府力量為此品種建立品牌名稱，並納入縣府「嘉義優鮮」品牌農產品的行列之中，進行整合行銷，更能藉此認識嘉義縣的農漁畜產，也期待業者在研發菜單時能多多選用。