于美人回歸《超級紅人榜》首錄影！笑談敗選心聲：我不是賭徒
于美人參戰2024台北市第五選區立委敗選後，今（28）日首度回歸主持節目《超級紅人榜》錄影，她笑談敗選表示：「我不是來賭，我是真的為了來守護心中的民主，我勇敢的走上這條路。」並提到高金素梅曾對她喊話：「要聽到最清亮的聲音，我在立法院等妳！」無奈最後沒成功赴約。
記者黃雅琪／台北報導
再次回到《超級紅人榜》錄影，于美人笑說上禮拜開始就在看「告假」這段時間的節目內容，笑說：「就看我有沒有可以插得上花的地方囉！（對於蔡昌憲、許志豪表現滿意嗎？）滿意我就不會回來了，我非常滿意啦！覺得他們有點想念我們的感覺。」開玩笑歸開玩笑，于美人仍然肯定兩位男主持人的表現：「有發現他們在進步、磨合默契。」
對於敗選回歸演藝圈的想法，于美人表示：「我投入選戰當然希望能贏，但過程中更在乎的是怎麼贏，我是抱著很大的誠意、很真心的想要來承擔這個責任；有一種人很在意輸贏就是賭徒，我不是來賭，我是真的為了來守護心中的民主，我勇敢的走上這條路。」
被問到兒子和女兒選後有何反應？于美人困惑道：「我不知道每個家庭相處模式如何，我兒子每天都會給我遞茶、抱抱，我女兒還是一樣躲在房間內，聽到我回來才會匆匆跑出來『媽妳回來了喔！』我盡我自己最大的努力了，是一個很深的體驗，我的小孩有佩服我的勇氣。」
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