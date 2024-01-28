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「寬心園」推出個人外帶年菜 一個人也能獨享澎派好料

▲一般外帶年菜，不是十人組，就是適合小家庭的四至六人組合，寬心園獨推個人外帶年菜套餐，讓一個人過節也很有年味。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲一般外帶年菜，不是十人組，就是適合小家庭的四至六人組合，寬心園獨推個人外帶年菜套餐，讓一個人過節也很有年味。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)

記者金武鳯/台中報導

農曆春節將至，知名蔬食餐廳「寬心園」，體貼因堅守崗位無法返家吃年夜飯民眾，除夕至大年初二推出「個人外帶年菜套餐」，讓一個人在外地過年也能感受年節氛圍，大啖澎湃年菜好滋味。

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隨著全球單身人口不斷增長，看好「一個人」的蓬勃商機，寬心園順應潮流， 首度推出個人外帶年菜套餐，售價780 元，主餐有最受消費者喜愛的「百菇松露飯」，三杯猴菇、百花爭艷、客雲飄香、金湖盪漾5道，全是寬心園人氣美食，消費者可五選一，再搭配附餐「精力蔬果汁、韓小菇和風沙拉、極品御膳佛跳牆、水果迎春彩鮮果、以及與【鹽與胡椒餐館】聯名甜點:玉山高山茶提拉米蘇。

▲看好「一個人」的蓬勃商機，寬心園順應潮流， 首度推出個人外帶年菜套餐搶市。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲看好「一個人」的蓬勃商機，寬心園順應潮流， 首度推出個人外帶年菜套餐搶市。（圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
創辦人黃瓊瑩表示，今年寬心園的個人外帶年菜套餐，採用天然蔬果、高纖穀麥、新鮮菇菌與高級食材，力求少油、低鹽，保持天然原味與營養，結合中、日料理與法、義烹調的精髓，設計出獨一無二的素膳佳餚，特別強調美味、創意與精緻。例如:人氣招牌的「百菇松露飯」，選用義大利松露白蘑菇醬、花菇、秀珍菇、蟲草菇等製作，並採泰國香米做基底現炒，松露香氣展現不同凡響，是一道喜愛松露與蕈菇的饕客們必嚐年節主食。

至次附餐的燉湯則是年節非嚐不可的「御膳佛跳牆」，山珍美味、用料講究，豐富營養的在地嚴選食材，採用栗子 銀杏 珊瑚菇 冬菇 杏鮑菇 芋頭 素魚翅及檢驗合格生技中藥材，烹調過程嚴謹，精粹提煉出高湯精華，文火慢煨將材料與湯汁完美融合出鮮美、味甘溫潤湯頭，年節時來一盅佛跳牆，品嘗懷念家鄉滋味。

▲寬心園在春節期間推出內用限定套餐，匯聚了精選食材和經典烹調技巧，以獨特的風味呈現一場美妙的年菜饗宴。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
▲寬心園在春節期間推出內用限定套餐，匯聚了精選食材和經典烹調技巧，以獨特的風味呈現一場美妙的年菜饗宴。(圖／記者金武鳳攝，2024.1.28)
寬心園在春節期間也推出內用限定套餐，匯聚了精選食材和經典烹調技巧，以獨特的風味呈現一場美妙的年菜饗宴。黃瓊瑩表示，寬心園的春節套餐，旨在為顧客呈現一場充滿幸福和溫馨氛圍的用餐體驗。例如:暖湯的「黃金蘑菇彩球盅」，將巴西蘑菇、植物肉獅子頭和黃金蟲草融合，帶來濃郁的湯底和豐富的口感。

至於前菜的「繽紛三品如意拼」，展現了胡麻堅果豆腐腦、金棗麻糬球和 翡翠羊肚菌的美味組合，為用餐鋪陳豐富多彩的味覺旅程。廚藝總監施建瑋表示：主餐是精選松露猴菇排，搭配南瓜橄欖菜飯，打造出令人難以忘懷的味道。

飯後甜點「玉山高山茶提拉米蘇」，是與知名義式餐廳【鹽與胡椒餐館】強強聯手，由【鹽與胡椒餐館】行政主廚黃佳瑋親自操刀製作，內含高山茶牛奶巧克力酥粒、高山茶手指蛋糕、高山茶茶酒糖液、高山茶瑪斯卡彭慕斯，結合了高山茶的香氣和瑪斯卡彭慕斯的輕盈口感，為完美的用餐體驗畫下完美句點。

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