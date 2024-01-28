國會龍頭戰！柯文哲喊話要藍綠參選人先拜會 黃揚明：聰明的舉動
新科立委即將報到，2月1日就會選出國會新的立法院正副院長，民眾黨拋出要藍綠回應國會改革，並邀藍綠兩陣營參選人到民眾黨立院黨團溝通座談。對此資深媒體人黃揚明說，游錫堃本屆參選立法院長時，民進黨握有過半票數，游錫堃還是三度拜會民眾黨團，這次三黨不過半，柯文哲化被動為主動，先要求藍綠拜會，相當聰明。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明在廣播節目《POP大國民》指出，這次國民黨推韓國瑜搭配江啟臣，民進黨推游錫堃搭配蔡其昌，藍綠都需要民眾黨支持，所以一定會拜會民眾黨團，民眾黨很聰明的化解成「你們要來求我」，化被動為主動。
至於柯文哲最後會怎麼做選擇，黃揚明認為，按照柯文哲「國家利益高於政黨利益，大於個人利益的說法」，不管投藍或投綠，柯文哲都會說民眾黨的決定是基於國家利益，像是投給游錫堃的話，可以說希望未來國會、政局更穩定；若投給國民黨不分區立委當選人韓國瑜，也可以說希望有監督制衡的能量。
黃揚明說，不過，今天民眾黨不管投哪邊，在未來4年都會被另一方說是小藍或小綠，柯文哲這次要如何變成未來的合作的範本很重要，要避免未來避免被貼上藍或綠的標籤，尤其柯文哲在總統選戰都說「棄藍綠保台灣」，若最後跑去擁抱藍、綠，可能會無法說服民眾黨支持者。