宥勝首談復出計劃！睽違半年露臉 對性騷案坦然「該負責就負責」
男星宥勝去年6月捲入Metoo事件，被爆出強吻、襲胸同事，月初被傳喚出庭，案件進入司法程序，他神隱長達半年後，昨（27）日首度露臉與家人一起現身花蓮玉里鎮的「拔蘿蔔」活動，開心下田拔蘿蔔，並免費義務擔任活動主持人，外界關心他是否計劃復出演藝圈，宥勝低調表示，目前不敢談復出演藝圈，將持續投入友善耕地議題，對於官司就是「該負責就負責」，態度相當坦然。
記者江芷稜／綜合報導
宥勝在性騷擾事件爆發後，暫停所有演藝活動，不過最近頻頻現身社群發言，曾抱怨與其他加害者比較，自己誠實以對未必有好的結果，內心似有不平，他也對李善均輕生事件抒發感想，希望不要因為輿論而犧牲生命，強調一家四口過得非常幸福，會勇於面對問題。
外界關切他的近況，宥勝大方回應，過去的事情「該處理就處理，該負責就負責」，也不敢談復出演藝圈，目前先專注在推廣友善稻米等農業議題，因為他從2021年就關切這個議題，成立了「全球友善耕地永續環境推廣協會」，目前該花蓮農場可能生產出國際減碳認證的稻米，讓宥勝認為很有成就感，自己能盡一份力幫到忙，非常開心。
他罕見帶家人一起下田拔蘿蔔，徜徉在好山好水的花蓮，更負責主持活動，帶領群眾一起玩大地遊戲、有獎徵答，現場民眾並未因性騷擾事件對宥勝有特殊反應。宥勝和家人一度把青菜當成蘿蔔拔，自嘲是「庄腳俗」（鄉巴佬），不過全家都玩得很開心，顯然已經走出陰霾。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道