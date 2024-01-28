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放火認愛19萬網紅女友！她高顏值＋火辣身材曝　床照閃炸2.9萬人

▲放火近日公開坦承自己已經交了女友，對象是IG擁19萬粉絲的香港網紅蘇菲，兩人至今交往半年，也越來越常放閃。（圖／翻攝自IG）
▲放火近日公開坦承自己已經交了女友，對象是IG擁19萬粉絲的香港網紅蘇菲，兩人至今交往半年，也越來越常放閃。（圖／翻攝自IG）

記者賴禹妡／綜合報導

知名YouTuber放火（李育群）2020年挺過疑被仙人跳的桃色風波，感情狀況因此倍受外界關注。而他近日公開坦承自己已經交了女友，對象是香港網紅蘇菲（SOFEI），IG擁有19萬粉絲，長相甜美且身材姣好，兩人至今交往半年，也越來越常放閃，甚至還曬出女友視角的床照，放火更甜喊：「我運氣真的很好可以認識她。」 

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放火近日在直播時，表示希望能在2024年將工作與生活達到一個平衡，並向觀眾羞認自己交女友了，對方是IG擁有19萬粉絲的香港女網紅蘇菲。根據《中天新聞網》報導，放火表示和女友交往半年多，兩人是在IG認識的，更大讚蘇菲善良又漂亮。 

▲放火近日公開坦承自己已經交了女友，對象是IG擁19萬粉絲的香港網紅蘇菲，兩人至今交往半年，也越來越常放閃。（圖／翻攝自IG）
▲蘇菲IG擁有19萬粉絲，長相甜美且身材姣好。（圖／翻攝自IG）
放火指出，當時他在IG和蘇菲認識後，就直接飛到香港找她，「那時候還很怕會有問題，朋友還跟我一起去香港」，而蘇菲不僅個性好、顏值也高，讓他甜蜜直呼：「我運氣真的很好可以認識她。」 

▲放火近日公開坦承自己已經交了女友，對象是IG擁19萬粉絲的香港網紅蘇菲，兩人至今交往半年，也越來越常放閃。（圖／翻攝自IG）
▲放火表示和蘇菲交往半年多，兩人是在IG認識的 。（圖／翻攝自IG）
放火與蘇菲公開認愛後，兩人也越來越常放閃，不只社群貼文能看見小情侶的恩愛合照，兩人去日本遊玩也曬出牽手畫面，甚至放火還貼出女友視角的甜蜜床照，影片曝光後，立即吸引2.9萬人按讚，眾人紛紛留言祝福「火哥幸福真的太好了」。 

▲放火近日公開坦承自己已經交了女友，對象是IG擁19萬粉絲的香港網紅蘇菲，兩人至今交往半年，也越來越常放閃。（圖／翻攝自IG）
▲放火貼出女友視角的甜蜜床照，影片曝光後，立即吸引2.9萬人按讚。（圖／翻攝自IG）

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