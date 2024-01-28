NBA／詹皇感性致敬Curry！LeBron James：我和最佳球員之一交手過
Stephen Curry和LeBron James今（28）日攜手上演了一場經典對決，兩人分別拿到46分和36分大三元的表現，終場洛杉磯湖人以145:144贏球。賽後受訪時，「詹皇」對於自己和Curry之間互有勝負的交鋒頗有感觸，自己也對這名偉大的對手心懷尊敬，直言對方是：「史上最佳球員之一」。
記者黃建霖/綜合報導
這場比賽Curry和James都拿出配得上這一場頂尖對決的表現，Curry全場26投17中、投進9記三分球，攻下46分；而James則是上場48分鐘，25投14中得到36分20籃板12助攻。
湖人和勇士最終激戰到二度延長賽才分出勝負，Curry的關鍵三分球一度讓主場軍在最後時刻領先1分，但James在最後4.7秒果斷切入、要到犯規，並且兩罰俱中，終結比賽懸念。
賽後談到與Curry的經典對決，James滿懷尊敬地表示，「當我在退休後會回憶這一切，我會和孫子們一起看球，然後說：『我和這項運動史上最好的球員之一交手過。』Steph（Curry）在賽後找到我說：『我們之間的對決怎麼越來越精彩了？我們為何都越打越好？』這證明了我們對於比賽是多麼投入，全新在比賽上，而它也將之回饋給了我們。」
湖人贏球之後拿下2連勝，這也是他們在2024年首度勝率超過5成。勇士也並非全無斬獲，Draymond Green回歸後，球隊的表現有所振作，若持續保持，下半季仍大有可為。