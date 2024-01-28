還在跳科目三落伍了！大陸新神曲「鉢鉢雞搖」瘋傳 歌曲來源曝光
大陸洗腦神曲《科目三》魅力席捲全球，世界各地的人都在抖音、Tik Tok上瘋跳這支超魔性的舞蹈，是繼誓言版的《求佛》之後最紅的洗腦歌曲，前幾日台灣寧夏夜市還舉辦《科目三》舞蹈大賽，現場參與人數眾多。然而，現在如果你還在跳《科目三》那可就落伍了！最近大陸開始瘋傳一首名為《鉢鉢雞》的神曲，搭配網友自創的舞蹈，《鉢鉢雞》搖已經開始攻佔抖音及Tik Tok 平台的版面。
記者張嘉哲/綜合報導
近日這首《鉢鉢雞》神曲在大陸抖音上面開始瘋傳，而歌詞更是比《科目三》還簡單，就是寫著「鉢鉢雞，鉢啊鉢鉢雞，一元一串的鉢鉢雞」，加上電音版本的配樂之後，變成超洗腦的歌曲，由於電音本身就非常適合拿來跳舞，網路上已經開始出現許多版本的「鉢鉢雞搖」，眾多用戶都搶跳拼流量。
事實上，這首《鉢鉢雞》會竄紅也是令人感到相當意外，所謂的「鉢鉢雞」是一種道地的四川小吃，除了雞肉之外還有許多其他素菜，「鉢鉢」指的是一種裝食物的陶具，而雞則是因為雞湯底是用雞湯熬製的，再搭配以麻辣為佐料製成的食物。
而這個《鉢鉢雞》的口號就是攤販在擺攤時，放出來的一個固定式的擴音叫賣台詞，有網友路過之後覺得非常有趣，就將該音檔錄製下來，結果讓許多人感到非常新奇爆紅，隨後就有創作者把這個口號加入電音版配樂，直接變成洗腦神曲，一般大概聽個幾次就會跟著唱「一元一串鉢鉢雞」。
隨著傳唱度越高，也有人開始將其歌曲編成舞蹈，讓「鉢鉢雞搖」也跟著誕生，許多人開始在抖音、Tik Tok套用模板音樂跟著舞動，是繼《科目三》之後，又一個成功爆紅的大陸神曲，而台灣真的有夜市已經賣起「鉢鉢雞」，也掀起不少討論，只不過台灣一串基本上不可能是1元，可能歌詞還要稍微改一下。