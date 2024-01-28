冬日遊樂園「鴨寶爬爬GO」　爬爬鴨寶可愛奪冠

今（28）日是2024冬日遊樂園開幕第二日，高市府青年局主辦的「GO GO! BABY DUCK! 鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲一樣熱鬧展開，活動現場爸爸媽媽們無不使出渾身解數，拿出寶寶平日裡喜愛的玩具、奶瓶、香蕉等五花八門道具，吸引寶貝們爬向終點。有些小寶寶呆萌坐在起點線，不管親友團怎麼呼喊仍舊不動如山，強烈對比成為有趣溫馨的畫面。青年局局長張以理表示，「這個活動主要就是希望讓父母和小孩共創快樂時光，每個小鴨寶寶都是可愛冠軍。」
記者蔡佳宏／高雄報導
青年局表示，本次爬行趣味活動以8個月至2歲年齡的寶寶為主要參賽族群，依年齡分為「小寶寶爬行組」與「大寶寶搬運組」，分為上下午兩場次分頭進行比賽，活動訊息一推出，短短兩天400位參賽名額即報名額滿，活動現場也擠滿排隊候補的大小朋友，館場內還有許多帶狀節目和互動遊戲，大人小孩都玩得不亦樂乎，呂小姐的寶寶得到最速小鴨獎，她大笑表示，「他太餓了，看到奶瓶就衝過來了！這個活動很好玩，整體的規劃和環境都安排得很好，有遊戲區還有帶動唱，所有環節都很棒。」
這次「鴨寶爬爬GO」趣味遊戲在高雄流行音樂中心珊瑚礁群館場內舉行，共有400組親子共襄盛舉，當賽旗揮下、哨聲響起，位於終點線的家長們各自拿出秘密武器，奶瓶、香蕉、充電線、玩具釣魚竿，甚至是樹枝等特殊道具，竭盡全力吸引寶寶注意力。有的寶寶邁開可愛步伐迅速往終點爬去，給媽媽一個大大的擁抱；但有些寶寶卻完全不領情，原地嚎啕大哭，無論家長怎麼呼喊都按兵不動，更有寶寶快到終點時卻原地折返找媽媽…現場各種有趣搞笑狀況不斷，也為家長們留下難忘的美好回憶。
青年局表示，本次「鴨寶爬爬GO」青創小市集中也邀請親子產業鏈相關之青創店家及攤車品牌參與，響應推出主題限定商品，例如曾獲得青年局青創補助的寶寶食品店家「喬媽灶咖」，運用天然食材果泥等揉製出多色麵皮推出彩色小水餃，於現場邀請民眾試吃享用；另外將民俗點心結合創意想法的「迷路麋鹿糖藝鋪」，用畫糖人傳統手藝畫出小鴨造型畫糖，可愛造型吸引大小朋友的目光；還有超過 40 家青年局立案輔導的攤車在鯨魚堤岸、海風廣場黃色市集陪大家狂歡。
「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」1月27日至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除黃色小鴨重返愛河灣，也將在16-18號碼頭推出地景裝置、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動，而活動期間也將推出一系列周邊活動，請持續鎖定高雄市政府青年局官網、FB及IG， 接收精彩活動資訊。