SJ「不要LIVE要對嘴」　利特、神童、始源高喊：音樂請開大聲一點

Lisa登上法國慈善晚會秀S曲線　金蔥亮片裝撞衫「十八銅人」

▲Lisa登上法國慈善晚會，身穿一身金色亮片裝熱舞，卻意外撞衫十八銅人。（圖／Lisa IG）
▲Lisa登上法國慈善晚會，身穿一身金色亮片裝熱舞，卻意外撞衫十八銅人。（圖／Lisa IG）

記者薛羽彤／綜合報導

韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有曼妙身材，被封為「人間芭比」。去年BLACKPINK獲法國第一夫人碧姬邀請參與法國慈善演唱會，為法國醫院基金籌款，今年僅剩Lisa一人出席，她以一身金黃色的亮片衣秀出長腿和水蛇腰，火辣的身材讓台下觀眾大飽眼福。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼Lisa曬出當晚表演服裝。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa曬出當晚表演服裝。（圖／Lisa IG）
▲▼Lisa曬出當晚表演服裝。（圖／Lisa IG）
 
Lisa自從與LVMH集團三公子Frédéric Arnault傳出緋聞、又登上法國第一裸秀「瘋馬秀」後，成功在法國打開知名度。近日，她受邀出席由法國第一夫人碧姬舉辦的公益慈善晚會，Lisa身穿金色馬甲、緊身金蔥褲登台演出，在台上勁歌熱舞，性感的扭腰擺臀，畫面曝光後，立刻登上社群平台X熱搜榜。

▲Lisa成功打入法國的時尚圈，還受到法國第一夫人碧姬的愛戴。（圖／Lisa IG）
▲Lisa成功打入法國的時尚圈，還受到法國第一夫人碧姬的愛戴。（圖／Lisa IG）
在合照環節時，Lisa原本站在最旁邊，之後被碧姬拉到C位拍照，媒體還捕捉到兩人手勾手，感情看起來相當要好，顯現Lisa成功進入巴黎上流圈的地位。此外，也有傳聞指出，LV三公子Frédéric Arnault這天也在台下欣賞Lisa演出，小倆口的好感情有持續加溫趨勢。不過Lisa的衣服卻受到部分網友批評，認為根本撞衫十八銅人像，「衣品要加強」、「誰給她穿這套銅人像衣服？」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

BLACKPINK Lisa陪法國第一夫人下跪！總統老婆幫撐傘　2人變姐妹

YG刪光Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa個人欄位！只剩下BLACKPINK介紹

Lisa IG追蹤數破億！全世界最高是這個男人　台灣排行前三名曝光

BLACKPINK群賀Jisoo生日！Rosé讚她「可靠的姊妹」　Lisa請吃火鍋

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞