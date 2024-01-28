Lisa登上法國慈善晚會秀S曲線 金蔥亮片裝撞衫「十八銅人」
韓國人氣女團BLACKPINK泰籍成員Lisa擁有曼妙身材，被封為「人間芭比」。去年BLACKPINK獲法國第一夫人碧姬邀請參與法國慈善演唱會，為法國醫院基金籌款，今年僅剩Lisa一人出席，她以一身金黃色的亮片衣秀出長腿和水蛇腰，火辣的身材讓台下觀眾大飽眼福。
記者薛羽彤／綜合報導
Lisa自從與LVMH集團三公子Frédéric Arnault傳出緋聞、又登上法國第一裸秀「瘋馬秀」後，成功在法國打開知名度。近日，她受邀出席由法國第一夫人碧姬舉辦的公益慈善晚會，Lisa身穿金色馬甲、緊身金蔥褲登台演出，在台上勁歌熱舞，性感的扭腰擺臀，畫面曝光後，立刻登上社群平台X熱搜榜。
在合照環節時，Lisa原本站在最旁邊，之後被碧姬拉到C位拍照，媒體還捕捉到兩人手勾手，感情看起來相當要好，顯現Lisa成功進入巴黎上流圈的地位。此外，也有傳聞指出，LV三公子Frédéric Arnault這天也在台下欣賞Lisa演出，小倆口的好感情有持續加溫趨勢。不過Lisa的衣服卻受到部分網友批評，認為根本撞衫十八銅人像，「衣品要加強」、「誰給她穿這套銅人像衣服？」
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